Charles III visita o memorial de 11 de setembro, em Nova York

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O rei Charles III visitou, nesta quarta-feira (29), o memorial para as vítimas dos atentados terroristas de 11 de setembro, em Nova York, onde também vai celebrar os laços culturais e econômicos entre o Reino Unido e os Estados Unidos, em um momento de tensões entre estes dois aliados históricos.

No terceiro dia de sua visita de Estado aos EUA, Charles III e a rainha Camilla depositaram uma oferenda de flores no memorial para os quase 3.000 mortos nos atentados contra as Torres Gêmeas há 25 anos.

As flores brancas foram acompanhadas por um manuscrito do rei, na qual ele declarou sua “solidariedade inabalável ao povo americano”.

O casal real se reuniu depois com socorristas, familiares de vítimas e membros de ONGs.

Esta cerimônia também foi uma oportunidade para um aperto de mãos com o novo prefeito de Nova York, o socialista Zohran Mamdani. O encontro entre os dois não estava previso, informou o prefeito no começo da semana.

O rei também se referiu a um ataque a faca contra dois judeus em Londres e assegurou estar “profundamente preocupado, em particular no que se refere ao impacto para a comunidade judaica”, segundo um comunicado do Palácio de Buckingham.

A rainha Camilla tem previsto visitar uma biblioteca municipal de Nova York para um evento cultural com o escritor americano de romances de suspense Harlan Coben e a atriz Sarah Jessica Parker, protagonista da série de sucesso “Sex and the City”, filmada majoritariamente na cidade.

Ali, será prestada uma homenagem ao Ursinho Pooh, em comemoração ao seu 100º aniversário, com uma leitura para crianças.

Além disso, ela se reunirá com atores locais engajados na luta contra a violência de gênero.

Espera-se que o rei participe, ainda nesta quarta-feira, de um evento econômico centrado na cooperação entre o Reino Unido e os Estados Unidos, na presença de investidores e líderes empresariais.

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