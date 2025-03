Chefe da diplomacia da UE visitará Israel e Cisjordânia na segunda-feira

afp_tickers

1 minuto

A chefe da diplomacia da União Europeia, Kaja Kallas, visitará Israel e a Cisjordânia ocupada na segunda-feira para instar a retomada imediata do acordo de cessar-fogo em Gaza, anunciou seu gabinete neste domingo (23).

“A missão será uma oportunidade para discutir o conflito em Gaza, lembrar a importância de um acesso sem entraves e uma distribuição sustentada de ajuda humanitária em larga escala em Gaza, e pedir que seja retomada imediatamente a aplicação plena do acordo de cessar-fogo e a libertação dos reféns”, declarou.

A alta funcionária se reunirá com altos funcionários e ministros israelenses e palestinos.

Kallas se reunirá em Israel com o presidente Isaac Herzog, com o ministro das Relações Exteriores, Gideon Saar, e com o líder da oposição, Yair Lapid.

Ela não se encontrará com o primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, que é alvo de uma ordem de prisão do Tribunal Penal Internacional (TPI) por crimes contra a humanidade e crimes de guerra.

Na Cisjordânia ocupada, Kallas conversará com o presidente da Autoridade Palestina, Mahmud Abbas, e o primeiro-ministro, Mohamad Mustaf, informou seu gabinete.

ad/lig/an/mb/mvv