The Swiss voice in the world since 1935

Chefe da OMS pede que Israel detenha as mortes pela fome em Gaza

afp_tickers
Este conteúdo foi publicado em
2 minutos

O chefe da Organização Mundial da Saúde (OMS) instou Israel, nesta sexta-feira (5), a deter a “catástrofe” das pessoas que estão morrendo de fome em Gaza, onde pelo menos 370 pessoas perderam a vida, vítimas da desnutrição, desde o início da guerra.

“Esta é uma catástrofe que Israel poderia ter evitado e poderia deter a qualquer momento”, disse Tedros Adhanom Ghebreyesus a jornalistas na sede da OMS, em Genebra, enfatizando que “a fome de civis como método de guerra é um crime de guerra e nunca pode ser tolerado”.

O funcionário lembrou que a ONU declarou, em 22 de agosto, estado de fome extrema em algumas regiões da Faixa de Gaza. Já Israel afirma que não “há fome” no território palestino e acusou o Hamas de saquear a ajuda. 

Segundo Tedros Adhanom Ghebreyesus, desde o início da guerra entre Israel e Hamas, em outubro de 2023, “pelo menos 370 pessoas morreram de desnutrição em Gaza, das quais 300 nos últimos dois meses”. 

O Ministério da Saúde do Hamas, cujos dados são considerados confiáveis pela ONU, afirmou, nesta sexta-feira, que os hospitais da Faixa “registraram, nas últimas 24 horas, três novas mortes” por desnutrição, “elevando o número total de mortos para 373, entre eles 134 crianças”. 

Após proibir, em março, a entrada de ajuda humanitária em Gaza, Israel voltou a autorizá-la em maio, embora as agências humanitárias a considerem muito insuficiente. 

“As pessoas estão morrendo de fome enquanto os alimentos que poderiam salvá-las estão em caminhões próximos”, lamentou o diretor da OMS, afirmando que “matar os habitantes de Gaza de fome não tornará Israel mais seguro e não facilitará a libertação dos reféns”.

nl/apo/pb/eg/mvv/jc

Mais lidos

Os mais discutidos

Mostrar mais

Debate
Moderador: Céline Stegmüller

Você tem ancestrais suíços? Você gostaria de saber onde eles viveram na Suíça?

Gostaríamos muito de saber mais sobre sua pesquisa genealógica.

Participe da discussão
34 Curtidas
66 Comentários
Visualizar a discussão

Mostrar mais

Debate
Moderador: Giannis Mavris

Você vê alguma mudança em sua vida por causa do Tarifaço?

Como você acha que sua vida poderia ser afetada pelo tarifaço de Trump? Conte para a gente.

Participe da discussão
16 Curtidas
19 Comentários
Visualizar a discussão

Mostrar mais

Debate
Moderador: Giannis Mavris

Como você vê o futuro do seu continente?

Alguns povos ao redor do mundo acreditam no progresso constante de seus países. Mas isso é verdade?

Participe da discussão
33 Curtidas
24 Comentários
Visualizar a discussão
Mais debates

SWI swissinfo.ch - sucursal da sociedade suíça de radiodifusão SRG SSR

SWI swissinfo.ch - sucursal da sociedade suíça de radiodifusão SRG SSR