Chefe da ONU: ataques contra Unifil ‘podem constituir crime de guerra’

O secretário-geral da ONU, António Guterres, denunciou neste domingo (13) os ataques que feriram membros da força de paz da ONU no sul do Líbano, em meio ao avanço das forças israelenses contra o Hezbollah.

“A equipe da Unifil e suas instalações nunca devem ser alvo de ataques”, ressaltou o porta-voz de Guterres, Stephane Dujarric, referindo-se aos capacetes azuis da organização no Líbano. “Ataques contra as forças de paz violam o direito internacional… Podem constituir um crime de guerra.”

“Em um incidente bastante preocupante ocorrido hoje, a porta de entrada de uma posição da ONU foi deliberadamente violada por veículos blindados das Forças de Defesa de Israel”, acrescentou o porta-voz.

Cinco soldados da força de paz ficaram feridos nos últimos dias nos combates entre Israel e o Hezbollah no sul do Líbano.

Dujarric pediu a “todas as partes, incluindo as forças de Israel, que evitem toda e qualquer ação que coloque em risco” os soldados da força de paz.

O primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, pediu hoje que Guterres desloque os integrantes da missão de paz destacados no sul do Líbano para longe do “caminho do perigo”, afirmando que o Hezbollah os usa como “escudos humanos”. A Unifil não abandonou suas posições.

