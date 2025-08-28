The Swiss voice in the world since 1935

Chefe da principal agência de saúde dos EUA deixa o cargo abruptamente

afp_tickers
Este conteúdo foi publicado em
1 minuto

A diretora da agência de saúde pública dos Estados Unidos (CDC) deixou o cargo, menos de um mês após tomar posse, anunciou nesta quarta-feira o Departamento de Saúde, que supervisiona a agência.

“Susan Monarez não é mais diretora dos Centros para o Controle e a Prevenção de Doenças. Agradecemos por sua dedicação ao povo americano”, diz o comunicado.

Cientista e funcionária com ampla experiência, Susan havia sido confirmada para o cargo pelo Senado americano. Em 31 de julho, foi empossada pelo secretário de Saúde, Robert F. Kennedy Jr..

Sobre a saída de Susan, o jornal The Washington Post informou que ela não se comprometeu a apoiar as mudanças na política de vacinação propostas por Kennedy, conhecido por seu ceticismo em relação às vacinas. Segundo funcionários, a diretora foi pressionada pelo secretário a renunciar.

O Departamento de Saúde não respondeu ao pedido de comentários feito pela AFP.

cha-mlm/dl/ag/nn/lb

Mais lidos

Os mais discutidos

Mostrar mais

Debate
Moderador: Giannis Mavris

Como você vê o futuro do seu continente?

Alguns povos ao redor do mundo acreditam no progresso constante de seus países. Mas isso é verdade?

Participe da discussão
33 Curtidas
22 Comentários
Visualizar a discussão

Mostrar mais

Debate
Moderador: Céline Stegmüller

Você tem ancestrais suíços? Você gostaria de saber onde eles viveram na Suíça?

Gostaríamos muito de saber mais sobre sua pesquisa genealógica.

Participe da discussão
30 Curtidas
58 Comentários
Visualizar a discussão

Mostrar mais

Debate
Moderador: Giannis Mavris

Você vê alguma mudança em sua vida por causa do Tarifaço?

Como você acha que sua vida poderia ser afetada pelo tarifaço de Trump? Conte para a gente.

Participe da discussão
16 Curtidas
17 Comentários
Visualizar a discussão
Mais debates

SWI swissinfo.ch - sucursal da sociedade suíça de radiodifusão SRG SSR

SWI swissinfo.ch - sucursal da sociedade suíça de radiodifusão SRG SSR