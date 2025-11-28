Chefe de gabinete de Zelensky é investigado por agentes anticorrupção

afp_tickers

4 minutos

Os investigadores anticorrupção ucranianos realizaram uma operação de busca na residência de Andriy Yermak, poderoso chefe de gabinete do presidente Volodimir Zelensky, nesta sexta-feira (28), no momento em que Kiev tenta arduamente negociar com os Estados Unidos um plano para encerrar a guerra com a Rússia.

O presidente ucraniano aparece enfraquecido por este assunto, apenas duas semanas após a revelação de um escândalo de corrupção no setor energético.

Yermak, de 54 anos, lidera a delegação ucraniana nos diálogos com Washington e é um dos membros mais importantes da equipe do chefe de Estado.

“A Agência Anticorrupção (NABU) e a Procuradoria Especializada Anticorrupção (SAP) estão realizando (…) buscas na residência do chefe da administração presidencial”, indicou a NABU em um comunicado, sem revelar mais detalhes.

Yermak, que ocupa o cargo desde 2020, dois anos antes do início da invasão russa à Ucrânia, confirmou as informações. “A NABU e a SAP estão conduzindo investigações em minha residência. Os investigadores não encontram nenhum obstáculo e receberam acesso completo ao meu apartamento”, afirmou no Telegram.

Zelensky ainda não reagiu à operação.

As investigações estariam relacionadas a um dos piores escândalos de corrupção da presidência, que resultou, no início de novembro, em várias prisões e na destituição de dois ministros.

A NABU revelou a existência de um “sistema criminoso”, orquestrado, segundo os investigadores, por um aliado do presidente.

A rede, de acordo com a mesma fonte, permitiu desviar 100 milhões de dólares (R$ 535 milhões, na cotação atual) no setor energético.

– Ucrânia “enfraquecida” –

Zelensky impôs sanções contra o suposto organizador do esquema, Timur Mindich, seu antigo sócio e considerado amigo próximo.

Um deputado da oposição afirma que o chefe de gabinete presidencial é mencionado em gravações de conversas dos suspeitos, onde lhe são atribuídas ordens para pressionar as estruturas anticorrupção.

Nestas gravações, ele é identificado pelo apelido “Ali Baba”, formado a partir das primeiras letras de seu nome e sobrenome. Ex-produtor de cinema e jurista especializado em propriedade intelectual, Yermak trabalhou ao lado de Zelensky nos anos em que o atual presidente era um comediante muito popular.

Hoje, é considerado o segundo homem mais influente do país, depois do mandatário.

Desde o início da invasão russa, há quase quatro anos, ele liderou várias rodadas de negociações com os americanos em Washington, assim como no último fim de semana em Genebra.

Para o analista político Volodimir Fessenko, esta situação “enfraquece” a posição de Kiev nas negociações sobre o plano americano, já afetada pelos avanços russos na frente de batalha. Segundo ele, Moscou aproveitará este escândalo para pressionar Washington a fechar um acordo sobre o fim da guerra, deixando a Ucrânia de lado.

– “Hipnotizado” –

A influência de Yermak sobre Zelensky tem atraído a atenção dos ucranianos desde o início da guerra e despertado questionamentos até mesmo no próprio círculo presidencial.

Críticos indicam que o chefe de gabinete concentra um poder excessivo, exercendo de fato o controle da política externa do país e limitando o acesso ao presidente.

É como se ele tivesse “hipnotizado” Zelensky, ironizou em novembro uma fonte de alto escalão do partido presidencial em declarações à AFP, afirmando que Yermak “afastou o Ministério das Relações Exteriores” das negociações com Washington.

O chefe do gabinete presidencial “não deixa ninguém se aproximar de Zelensky, exceto os leais”, e busca “influenciar quase todas as decisões da presidência”, disse à AFP um ex-alto funcionário que trabalhou com o mandatário.

bur-fv-ant/pop/dro/meb/sag/yr/fp