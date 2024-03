Chefe de UNRWA diz estar “cautelosamente otimista” sobre retomada de doações

2 minutos

GENEBRA (Reuters) – O chefe da agência da ONU para refugiados palestinos disse estar cautelosamente otimista de que alguns doadores voltarão a financiá-la novamente dentro de semanas, alertando que a instituição esteve “sob risco de morte” depois que Israel alegou que alguns de seus funcionários participaram do ataque do Hamas no dia 7 de outubro.

Um relatório independente a respeito da Agência das Nações Unidas de Assistência aos Refugiados da Palestina no Próximo Oriente (UNRWA), está sendo preparado pela ex-ministra francesa das Relações Exteriores Catherine Colonna e deve ser publicado no próximo mês.

“Estou cautelosamente otimista de que nas próximas semanas, e também após a publicação do relatório de Catherine Colonna, vários doadores voltarão a contribuir”, disse o chefe da UNRWA, Philippe Lazzarini, em entrevista à emissora suíça RTS transmitida no sábado.

Lazzarini disse à RTS que a UNRWA estava sob “risco de morte, sob risco de desmantelamento”.

Colonna, cujo trabalho começou em meados de fevereiro, disse no sábado que visitará Tel Aviv, Jerusalém, Ramallah e Amã na próxima semana.

A UNRWA, que fornece ajuda e serviços essenciais aos refugiados palestinos em Gaza, na Cisjordânia ocupada por Israel e em toda a região, está em crise desde que Israel acusou 12 dos seus 13 mil funcionários em Gaza de envolvimento no ataque de 7 de outubro a Israel que desencadeou a guerra no enclave palestino.

(Por Gabrielle Tétrault-Farber)