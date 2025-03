Chefe do Exército do Sudão declara ‘libertada’ a capital Cartum

O chefe do Exército do Sudão declarou na noite desta quarta-feira (26) que Cartum foi “libertada”, em uma mensagem emitida do palácio presidencial, aonde chegou após anunciar que suas forças tinham tomado o aeroporto da capital, controlado por paramilitares.

“Cartum foi libertada, terminou”, declarou, após quase dois anos de guerra, o general Abdel Fattah al Burhan, dirigente ‘de facto’ do Sudão, em discurso exibido pela televisão pública.

O porta-voz do Exército, Nabil Abdallah, havia indicado horas antes à AFP que as tropas haviam “controlado completamente” o aeroporto internacional, onde os paramilitares das Forças de Apoio Rápido (FAR) tinham combatentes destacados desde que o conflito começou em abril de 2023.

A guerra civil, na qual o Exército regular enfrenta os paramilitares das FAR, do general Mohamed Hamdan Daglo, ex-número dois do general Burhan, já deixou dezenas de milhares de mortos, segundo a ONU.

As Forças Armadas sudanesas lançaram uma operação para expulsar os paramilitares da capital, cujo controle perderam logo após o início da guerra.

Desde a sexta-feira, o Exército retomou o palácio presidencial, o banco central, a sede dos serviços de inteligência e o museu nacional.

Questionadas sobre esse avanço, as FAR não responderam a pedido de comentário de AFP.

De acordo com uma fonte do Exército que pediu anonimato, as tropas “cercaram a área estratégica de Jebel Awliya”, o último grande reduto mantido pelas FAR na região de Cartum, “pelo norte, sul e leste”.

Em imagens compartilhadas nas redes sociais, moradores do centro de Cartum podem ser vistos comemorando a retirada dos paramilitares.

Em quase dois anos de guerra, o conflito matou dezenas de milhares de pessoas e forçou mais de 12 milhões a fugirem de suas casas.

Além de causar uma grave crise humanitária, o conflito dividiu este país empobrecido, com o Exército controlando o leste e o norte, e as FAR controlando quase toda a região de Darfur, no oeste, e partes do sul.

