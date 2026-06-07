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Chega a Cuba nova ajuda humanitária enviada pelo México

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Uma nova carga com ajuda humanitária enviada pelo México chegou, neste domingo (7), a Cuba, mergulhada em uma grave crise econômica e social, quatro meses depois de Washington impor um bloqueio petroleiro à ilha.

Esta é a sexta carga de ajuda humanitária enviada pelo México a Cuba desde fevereiro.

O cargueiro “Asian Katra” entrou no porto de Havana na manhã deste domingo, observaram jornalistas da AFP. 

No fim de janeiro, os Estados Unidos impuseram um bloqueio petroleiro a Cuba, situada a 150 km da costa do estado da Flórida, alegando uma “ameaça extraordinária” que a ilha representaria para a segurança nacional americana.

Desde então, só foi permitido o atracamento de um petroleiro russo, cujas reservas já se esgotaram.

Na última quinta-feira, o representante da ONU na ilha alertou para a crescente emergência humanitária que 9,6 milhões de habitantes enfrentam e descreveu um “coquetel explosivo” no início da temporada de furacões.

Desde o lançamento, há dois meses, do plano de ação humanitária da ONU, estimado em mais de 90 milhões de dólares (R$ 461 milhões, na cotação atual) – dos quais só foi financiado um terço -, as condições “se deterioraram em quase todos os setores”, enfatizou Francisco Pichon. 

jb/lpt/dg/mr/mvv

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