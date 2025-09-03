China é ‘imparável’, diz Xi junto a Kim Jong Un e Putin em desfile militar em Pequim

5 minutos

Os líderes de Coreia do Norte, Kim Jong Un, e Rússia, Vladimir Putin, acompanharam Xi Jinping, nesta quarta-feira (3), em um grande desfile militar em Pequim, que encerrou uma semana de declarações diplomáticas incisivas do presidente chinês e seus aliados contra o Ocidente.

Em cenas sem precedentes, Xi apertou a mão de ambos os líderes e conversou com eles enquanto caminhavam por um tapete vermelho na central Praça Tiananmen (Paz Celestial), com Putin à sua direita e Kim, à esquerda.

No início do desfile, o presidente chinês advertiu que o mundo ainda enfrenta “a escolha entre a paz ou a guerra” e afirmou que a China é “imparável”, mas sem referências explícitas aos Estados Unidos ou a questões polêmicas, como Taiwan ou as tarifas alfandegárias.

Uma salva de 80 tiros de canhão marcou o início do espetáculo, que comemora o aniversário de 80 anos do fim da Segunda Guerra Mundial. Nas arquibancadas, milhares de pessoas entoaram canções patrióticas.

Durante os 90 minutos de duração do desfile, a China exibiu toda a gama de seu armamento, incluindo drones submarinos, tanques, armas a laser e aeronaves.

Os novos mísseis nucleares intercontinentais DongFeng-5C, com alcance de 20.000 quilômetros, ocuparam um lugar de destaque no armamento exibido.

A parada militar ocorreu sob os olhares de vários líderes mundiais, incluindo o presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, reportou a agência de notícias Xinhua.

O evento, cuidadosamente planejado, provocou a reação do presidente Donald Trump, que acusou os líderes chinês, russo e norte-coreano de conspiração contra os Estados Unidos.

“Envie meus cumprimentos mais calorosos a Vladimir Putin e Kim Jong Un enquanto conspiram contra os Estados Unidos da América”, escreveu Trump em sua plataforma, Truth Social.

A chefe da diplomacia da União Europeia, Kaja Kallas, afirmou que a presença dos dirigentes russo e norte-coreano ao lado de Xi é um “desafio direto à ordem internacional”.

“Está nascendo uma nova ordem mundial”, declarou Kallas à imprensa em Bruxelas.

Putin prometeu continuar a guerra na Ucrânia caso não alcance um acordo de paz, em um momento em que as iniciativas diplomáticas de Trump parecem estagnadas.

“Vamos ver como a situação se desenrola. Caso contrário, teremos que resolver todas as nossas tarefas militarmente”, declarou o mandatário russo em Pequim.

– Equipamento militar –

Xi passou as tropas e os armamentos em revista a bordo de um carro conversível que avançou pela ampla avenida Chang’an.

Depois, se reuniu com seus convidados em uma área localizada sobre o emblemático retrato de Mao Tsé-Tung na Praça Tiananmen, o portão de entrada para a histórica Cidade Proibida.

Além da enorme coleção de veículos militares e armas pesadas, as imagens divulgadas pela imprensa estatal mostraram milhares de militares com uniformes impecáveis marchando em filas.

Os moradores de Pequim saíram às ruas para assistir à exibição de dezenas de aviões de combate e helicópteros – alguns formaram o número 80.

Milhões de chineses morreram durante a guerra com o Império japonês nas décadas de 1930 e 1940, que se tornou parte da Segunda Guerra Mundial após o ataque de Tóquio a Pearl Harbor, em 1941.

O desfile militar é o clímax de uma intensa semana diplomática, na qual Xi recebeu líderes de 10 países e outros convidados para a cúpula da Organização para Cooperação de Xangai (OCX) na cidade de Tianjin. O objetivo do encontro era promover uma governança mundial alternativa.

A China afirma que o desfile é uma demonstração de unidade com outros países e, pela primeira vez, Kim Jong Un apareceu ao lado Xi e Putin em um mesmo evento.

Em uma reunião bilateral nesta quarta-feira, após o desfile militar, o presidente russo agradeceu a Kim por seu apoio na “luta contra o neonazismo contemporâneo” e pelo envio de tropas para lutar contra a Ucrânia.

“Por iniciativa sua, como se sabe, suas forças especiais participaram da libertação da região de Kursk (…) Gostaria de destacar que seus soldados lutaram de maneira corajosa e heroica”, disse Putin.

O líder norte-coreano chegou a Pequim acompanhado de sua filha e possível herdeira, Kim Ju Ae, que fez sua estreia em eventos internacionais na capital chinesa.

