China acusa EUA de ‘reprimir’ suas empresas em lista do Pentágono

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A China instou, nesta terça-feira (9), os Estados Unidos a “pararem de reprimir” as empresas chinesas após o Pentágono publicar uma lista de empresas que, segundo afirma, trabalham com o exército chinês.

A lista, divulgada na segunda-feira, inclui, entre outros, a gigante do comércio eletrônico Alibaba, o fornecedor de motores de busca Baidu e o fabricante de veículos elétricos BYD.

O Departamento de Defesa dos Estados Unidos divulgou as designações poucas semanas após o presidente Donald Trump se reunir com o líder chinês Xi Jinping em Pequim, enquanto ambas as partes buscam manter a estabilidade em suas relações bilaterais.

A atualização do Pentágono chega meses após ter divulgado – e depois retirado – uma versão anterior da lista sem dar explicações. A nova lista é, em grande parte, similar à versão publicada brevemente em fevereiro.

Entre as 80 empresas afetadas estão alguns dos principais gigantes tecnológicos da China, envolvidos na corrida da inteligência artificial, como Alibaba, Baidu e Tencent.

Dois fabricantes de processadores de memória foram colocados novamente na lista depois de terem sido retirados anteriormente: ChangXin Memory Technologies e Yangtze Memory Technologies.

– “Um aviso” –

“Esta lista atualizada de empresas militares chinesas é um aviso para as empresas americanas, todos os níveis de governo e o povo dos Estados Unidos”, disse o representante John Moolenaar, presidente republicano do Comitê Seleto da Câmara sobre a China.

Em um comunicado, instou as empresas americanas a “pararem de fazer negócio com essas ameaças para nossa segurança nacional” ou arriscarem “facilitar a ascensão militar da China”.

A resposta de Pequim não demorou.

– “Repressão de empresas chinesas” –

“A China se opõe firmemente à generalização, por parte dos Estados Unidos, do conceito de segurança nacional (…) e à sua repressão insensata às empresas chinesas”, disse Lin Jian, porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da China, em um comunicado.

O porta-voz instou Washington a “corrigir suas práticas equivocadas”.

“A China tomará as medidas necessárias para defender vigorosamente os direitos e interesses legítimos das empresas chinesas”, declarou.

Esta lista deixa evidente a rivalidade estratégica e tecnológica global entre as duas potências.

Baidu rejeitou sua inclusão na lista mediante um comunicado nas redes sociais chinesas, qualificando as acusações como “completamente infundadas”.

“A afirmação de que Baidu é uma empresa militar não tem qualquer fundamento. Não hesitaremos em empregar todos os recursos ao nosso alcance para conseguir que a empresa seja retirada da lista”, disse um porta-voz.

Alibaba classificou sua entrada na lista como “um erro” e ameaçou tomar medidas legais.

“Alibaba Group não é uma empresa militar chinesa nem faz parte de nenhuma estratégia de fusão militar-civil”, destacou a empresa em um comunicado.

Como a BYD “não é uma empresa militar chinesa nem uma contribuinte para a base industrial de defesa da China”, sua inclusão na lista “é injustificada”, avaliou, por sua vez, a empresa em uma nota.

A fusão civil-militar é uma estratégia que busca eliminar as barreiras entre o setor civil e o complexo militar-industrial.

A Alibaba e a BYD afirmaram que sua presença na lista não implica sanções, não terá nenhum impacto em suas atividades e não proíbe ninguém de negociar com elas, exceto o Departamento de Defesa dos Estados Unidos.

Trump convidou Xi para realizar uma visita a Washington em setembro, mas a lista pode acirrar as tensões entre as duas maiores economias do mundo.

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