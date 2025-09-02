The Swiss voice in the world since 1935

Chloe Malle sucede Anna Wintour à frente da Vogue nos EUA

A franco-americana Chloe Malle sucede Anna Wintour na direção editorial da Vogue nos Estados Unidos, anunciou, nesta terça-feira (2), o grupo Condé Nast, proprietário da revista. 

Em junho, o anúncio da saída de Anna Wintour, de 75 anos, agitou o mundo da moda. 

Figura emblemática que inspirou o personagem principal do filme “O Diabo Veste Prada”, Wintour dirigia a Vogue U.S. havia 37 anos e continua à frente da revista internacionalmente. 

“Malle será responsável pela direção criativa e editorial da publicação e se une à equipe de direção composta por dez responsáveis pelo conteúdo editorial em escala mundial sob a autoridade de Anna Wintour. Sua nomeação tem efeito imediato”, especifica um comunicado. 

Chloe Malle, de 39 anos, chegou à Vogue em 2011 e ocupava o cargo de diretora editorial do portal Vogue.com desde 2023.

