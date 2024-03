Chuvas deixam ao menos 4 mortos em Mimoso do Sul, no Espírito Santo

Por Patricia Vilas Boas

SÃO PAULO (Reuters) – Quatro pessoas morreram em decorrência das chuvas no município de Mimoso do Sul, no Espírito Santo, informou a Coordenadoria Estadual de Proteção e Defesa Civil (Cepdec) neste sábado.

De acordo com o Cepdec, as equipes seguem trabalhando no local e o número de óbitos pode se alterar ao longo do dia.

“Devido à dificuldade de comunicação e de acesso aos lugares mais afastados, não é possível confirmar o número total de desaparecidos, desalojados e desabrigados”, afirmou o órgão em rede social, acrescentando que as estradas de acesso à cidade permanecem obstruídas.

O governador do Espírito Santo, Renato Casagrande, disse em entrevista coletiva na tarde deste sábado que não há ainda como saber a dimensão do ocorrido, especialmente em Mimoso do Sul, dada a perda de comunicação com o município.