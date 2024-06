Chuvas intensas na América Central deixam 13 mortos

Treze pessoas morreram em El Salvador e na Guatemala devido às fortes chuvas que atingem a América Central desde a semana passada, informaram nesta segunda-feira (17) autoridades de ambos os países, que também relatam milhares de afetados por inundações e deslizamentos.

Em El Salvador, cinco pessoas morreram soterradas nesta segunda em um deslizamento de terra no distrito ocidental de Tacuba, departamento de Ahuachapán, disse, em coletiva de imprensa, o diretor de Defesa Civil, Luis Amaya.

No mesmo dia, indicou Amaya, outras duas pessoas morreram quando o veículo em que viajavam colidiu contra uma árvore que caiu no oeste do país devido às chuvas.

E outras quatro pessoas morreram entre sexta e domingo em diferentes circunstâncias causadas pelas chuvas registradas desde a semana anterior, acrescentou o funcionário.

Na noite de domingo, o Congresso salvadorenho aprovou estado de emergência para facilitar a mobilização de recursos.

O ministro do Meio Ambiente, Fernando López, pediu à população que esteja “alerta às recomendações” das autoridades diante da persistência das chuvas, pois teme-se mais perdas e danos na infraestrutura, bem como interrupção de serviços.

O presidente Nayib Bukele anunciou por meio de sua conta no X que pediu ao Congresso que declare feriado na terça-feira a fim de que os trabalhadores não precisem se deslocar e seja “reduzido o risco de tragédias”.

Na Guatemala, uma mulher de 59 anos e um homem de 68 morreram no domingo na aldeia Chacayá, no município indígena de Sacapulas (oeste), soterrados por uma parede que colapsou devido às precipitações, informou a instituição responsável pela defesa civil.

Segundo um relatório do Centro Nacional de Furacões dos Estados Unidos (NHC, na sigla em inglês), as chuvas continuarão na América Central e no sul do México, devido ao fato de que “uma ampla área de baixa pressão está se formando sobre a Baía de Campeche”.

“É provável que se forme uma depressão tropical ou tempestade tropical para meados da semana” na costa oeste do Golfo do México, advertiu a entidade científica.

A temporada de chuvas causa anualmente dezenas e até centenas de mortes e enormes danos à infraestrutura na América Central, uma das regiões mais vulneráveis às mudanças climáticas.

