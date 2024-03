Chuvas no Sudeste deixam ao menos 25 mortos em RJ e ES

(Reuters) -As fortes chuvas que atingiram a Região Sudeste neste final de semana deixaram ao menos 25 mortos nos Estados do Rio de Janeiro e Espírito Santo, além de centenas de desabrigados, informaram as defesas civis estaduais neste domingo.

No Espírito Santo, os temporais deixaram 15 mortos em Mimoso do Sul e outros dois óbitos foram registrados no município de Apiacá, conforme boletim da Defesa Civil estadual.

O governador do Espírito Santo, Renato Casagrande, decretou situação de emergência nos municípios mais atingidos do sul do Estado. Em todo o ES, 255 pessoas estão desabrigadas e mais de 5 mil estão desalojadas.

De acordo com a Coordenadoria Estadual de Proteção e Defesa Civil (Cepdec) do ES, as equipes seguem trabalhando no local.

No Rio de Janeiro, oito mortes foram confirmadas em decorrência das chuvas, quatro em Petrópolis, Região Serrana do Estado, duas em Teresópolis, cidade vizinha, uma em Arraial do Cabo, na Região dos Lagos, e outro óbito em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense.

Segundo a Secretaria de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos do Estado do RJ, 594 pessoas estão desabrigadas e 173 desalojadas.

(Reportagem de Patricia Vilas Boas, em São Paulo e Rodrigo Viga Gaier, no Rio de Janeiro; edição de Pedro Fonseca)