Ciclone mata 16 pessoas em Índia e Bangladesh e deixa milhões sem energia

Por Mohammad Ponir Hossain e Ruma Paul e Subrata Nag Choudhury

SATKHIRA, Bangladesh (Reuters) – Fortes vendavais e chuvas provocados pelo primeiro grande ciclone do ano atingiram as costas de Índia e Bangladesh nesta segunda-feira, matando pelo menos 16 pessoas e cortando a energia de milhões de pessoas.

Os ventos não pararam quando a noite chegou, com a água subindo em muitos locais e sobrecarregando os sistemas de drenagem, segundo o especialista climático de Bangladesh, Liakath Ali.

“Muitas pessoas estão presas – será mais uma longa noite, com milhões sem eletricidade ou abrigo”, disse, em um comunicado. “E as pessoas não têm ideia dos danos às suas casas, terras e animais”.

O ciclone Remal é a primeira das tempestades frequentes que são esperadas nas costas baixas dos países do sul da Ásia neste ano, com as mudanças climáticas aumentando as temperaturas da superfície do mar.

Com velocidade de até 135 kms/h, ele atravessou a área ao redor do porto de Mongla, em Bangladesh, e as ilhas Sagar adjacentes em Bengala Ocidental, na Índia, na noite de domingo, segundo autoridades climáticas, atingindo a terra aproximadamente às 21h, horário local.

Mais de 8,4 milhões de pessoas, incluindo 3,2 milhões de crianças, estão correndo risco alto de saúde, nutrição, saneamento e segurança, de acordo com Sheldon Yett, representante da Unicef em Bangladesh.

O ministro de Administração e Alívio de Desastres de Bangladesh, Mohibbur Rahman, disse que o ciclone destruiu quase 35.000 casas em 19 distritos. Outras 115.000 residências foram parcialmente danificadas.

(Reportagem de Mohammad Ponir Hossain, em Satkhira, Bangladesh; Ruma Paul, em Dhaka e Subrata Nag Choudhury, em Kolkata)