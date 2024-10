Astronauta suíço treina estudantes em bunker nas montanhas

Duas estudantes passeando no bunker do maciço do Gotardo. SRF

O projeto "AsclepiosLink externo" simula uma missão lunar nas montanhas de Gotardo, onde seis estudantes passam duas semanas em um bunker. Uma equipe no Centro de Controle da Missão monitora a missão, incluindo a estudante de medicina suíça Anna.

A paisagem rochosa do Passo de São GotardoLink externo lembra a superfície lunar. Um túnel estreito e escuro leva a um bunker nas montanhas de Gotardo.

Após cerca de dez minutos de caminhada pelos corredores frios e úmidos, os estudantes chegam ao bunker, onde simulam por duas semanas a vida na Lua. Esse tipo de exercício é conhecido como “missão lunar análoga”.

Seis estudantes foram selecionados para passar um tempo no bunker. Ao mesmo tempo, outros estudantes trabalham no Centro de Controle da Missão, a sala de controle da missão. Todos os participantes são estudantes internacionais, a maioria dos quais tem como objetivo se tornar astronautas um dia.

Treinamentos na Itália e Andorra

Após um rigoroso processo de seleção, os estudantes se prepararam durante um ano para essa missão. Nesse período, eles se conheceram, cresceram juntos como equipe e participaram de vários treinamentos, inclusive na Itália e em Andorra.

No entanto, o caminho para se tornar astronauta é muito difícil. “Tornar-me astronauta seria o meu sonho absoluto, mas considero isso bastante irrealista”, diz Anna Zimmermann, que faz parte da missão.

Em 2021, a Agência Espacial Europeia (ESALink externo) selecionou candidatos pela primeira vez em 14 anos: de 23.000 candidatos, apenas cinco foram aceitos.

A própria Anna, durante a missão, não atua como astronauta no bunker, mas sim no Centro de Controle da Missão. A sala lembra um call center, onde os estudantes sentam-se em suas mesas com fones de ouvido, para tornar o processo o mais realista possível.

Como estudante de medicina, Anna é responsável pela saúde dos astronautas e está em contato direto com os membros isolados da equipe, caso seja necessário.

O Centro de Controle da Missão no Gotardo. SRF

No dia do início da missão lunar, o clima no Centro de Controle da Missão é tenso, e todos estão altamente concentrados. Os astronautas análogos já passaram a noite anterior em quarentena, para garantir que nenhum patógeno da Terra seja levado — exatamente como em uma missão espacial real.

Os astronautas análogos aguardam na sala de espera até o início simulado do lançamento do foguete, enquanto são observados através de uma janela de vidro pelo Centro de Controle da Missão. Com a ajuda de uma contagem regressiva, o lançamento do foguete é simulado e projetado em uma tela.

Claude Nicollier, o primeiro e até agora único astronauta suíço a ir ao espaço, também está presente e acompanha o início da missão lunar análoga.

Nicollier assume um papel de mentor no projeto “Asclepios” e participou do processo de seleção. O ex-astronauta confirma: “A seleção dos astronautas e todo o programa de treinamento foram planejados para se aproximar o máximo possível das missões espaciais reais”.

Claude Nicollier assume um papel de mentor durante a missão lunar simulada. SRF

Isolamento de duas semanas

Durante a missão de duas semanas, os participantes precisam se exercitar todos os dias para manter a massa muscular e óssea – um componente essencial da vida no espaço.

Outro aspecto importante da missão são os experimentos científicos, como o teste de variedades de trigo que possam prosperar em condições semelhantes às da Lua. Esses experimentos, realizados por doutorandos, fazem parte de pesquisas de várias universidades.

No bunker, durante essas duas semanas, aplicam-se regras e condições rigorosas. “Tomar banho apenas duas vezes em duas semanas, mesmo fazendo exercícios físicos todos os dias, será um desafio”, diz um dos astronautas.

Os participantes dormem em um dormitório coletivo e não há privacidade. “O isolamento e a comida desidratada tornam a missão bastante autêntica”, acrescenta outro astronauta análogo.

Além dos experimentos e do isolamento no bunker, também fazem parte da missão atividades externas. Nesses momentos, os astronautas vestem trajes espaciais e saem para realizar tarefas que também executariam na Lua. A única grande diferença em relação a uma missão real à Lua é a ausência de gravidade, que não pode ser recriada na simulação.

Missões de campo – no traje lunar, é claro – também fazem parte da missão. SRF

Após a metade da missão, Anna relata suas impressões do Centro de Controle da Missão: “Um temporal foi anunciado, e tivemos que elaborar um protocolo de emergência para nos prepararmos para uma possível queda de energia. Isso teria afetado a ventilação e o aquecimento. Felizmente, essa emergência não se concretizou, e tudo correu bem”. Uma vez por semana, Anna realiza avaliações psicológicas com os astronautas análogos por telefone.

Ela conta que os primeiros dias foram particularmente desafiadores, pois os processos demoraram mais do que o esperado e os participantes dormiram pouco. “É claro que de vez em quando há pequenos conflitos, como picuinhas, mas nada sério”, acrescenta.

Além de seu trabalho no Centro de Controle da Missão, Anna está atualmente em processo de seleção para a próxima missão “Asclepios”, desta vez como astronauta análoga. Com isso, ela está um passo mais próxima de alcançar seu sonho de se tornar astronauta.

Adaptação: Karleno Bocarro

