Esqueleto de dinossauro é leiloado em Genebra 26. Setembro 2019 - 07:45 A casa de leilões Piguet, em Genebra, vendeu um dinossauro de 70 milhões de anos chamado Maximus como parte de uma rara coleção de paleontologia. O esqueleto de Maximus mede três metros de comprimento e está em excelente estado. O dinossauro foi vendido por CHF225.000 ($227.000) para um colecionador suíço, de acordo com o diretor da casa de leilões Bernard Piguet. Ele tinha sido avaliado entre CHF200.000 e CHF300.000. O esqueleto do dinossauro pode ser rapidamente desmontado e montado novamente, como um kit de brinquedo. Todas as peças são numeradas e, quando desmontadas, podem caber numa mala. Vários curiosos apareceram para assistir à venda, realizada na terça-feira (24). O leilão foi realizado em um salão e por telefone, com interesse também de alguns potenciais compradores no exterior. Enquanto Maximus era a estrela, a coleção também incluía vários outros fósseis que foram vendidos por quantias mais modestas. Por exemplo, o dente de um Tiranossauro Rex vendido por CHF3.700, e um ovo de dinossauro fossilizado por CHF2.700. A pessoa que pôs à venda todos esses itens pré-históricos é um fã de paleontologia que decidiu vender parte de sua coleção para continuar a financiar sua paixão, de acordo com Piguet.