Como as bactérias, os vírus podem mesmo sofrer uma mutação. É por isso que não temos uma droga contra o vírus HIV. No caso do coronavírus, existem duas soluções: desenvolver um coquetel de dois ou três anticorpos, ou criar anticorpos "bi-específicos". Estes últimas permanecem eficazes mesmo no caso de mutações e são uma das especialidades do meu grupo de pesquisa. Desenvolvemos anticorpos deste tipo já durante o surto de zika em 2017.

A terceira abordagem é uma especialidade do IRB. Procuramos não todos os anticorpos no paciente curado, mas apenas os melhores, ou seja, aqueles que já demonstraram ser capazes de derrotar o coronavírus. Depois produzimo-los artificialmente e administramo-los como droga. A vantagem é que podemos produzi-los indefinidamente.

Na segunda abordagem, fragmentos de anticorpos presentes no corpo da pessoa curada são tomados, agitados e novos anticorpos são reconstruídos no laboratório. É uma técnica desenvolvida no início dos anos 90 e hoje existem vários medicamentos no mercado que têm sido produzidos desta forma.

Era apenas uma questão de tempo até que o coronavírus, o COVID-19, chegasse à Suíça. Quantos casos já ocorreram? Quais as medidas tomadas pelo governo? A que ponto a pandemia afeta a economia do país. Essas informações são apresentadas neste dossiê.

Pegamos um paciente que está curado do coronavírus: no seu corpo estão os anticorpos que derrotaram o vírus. A nossa ideia é usá-los como um medicamento para tratar uma pessoa doente.

Luca Varani: Vou começar com um exemplo. Lembremos de quando éramos crianças e pegamos varicela (catapora). Só a obtemos uma vez na vida porque o nosso sistema imunológico produz anticorpos capazes de derrotar a doença assim que esta se repete. Os anticorpos também são produzidos no caso de uma infecção por coronavírus e são o que justamente nos interessa.

A sua experiência é agora necessária para lidar com a atual pandemia de Covid-19. Um consórcio liderado pelo IRB é um dos vencedores de um concurso da Comissão EuropeiaLink externo , que destinou quase 50 milhões de euros para a investigação urgente de novas vacinas, terapias e testes de diagnóstico. O objetivo do consórcio - que inclui o Hospital San Matteo em Pavia (Itália), a Universidade de Braunschweig na Alemanha e o Instituto Karolinska na Suécia - é desenvolver novas imunoterapias contra o novo coronavírus, explica Luca VaraniLink externo , diretor do laboratório do IRB e promotor do consórcio de pesquisadores.

Em funcionamento desde 2000, o Institute for Research in Biomedicine (IRB)Link externo é um centro de referência internacional no campo dos mecanismos de defesa imunológica. No Instituto em Bellinzona, entre outras coisas, foram identificados anticorpos e moléculas capazes de combater os vírus responsáveis pela SARS e MERS.

O Instituto de Pesquisa Biomédica de Bellinzona, no cantão do Ticino, participa dos esforços internacionais para desenvolver terapias e vacinas contra o coronavírus. Entrevista com o diretor do laboratório, Luca Varani.

"Ci vorranno almeno due anni per avere un farmaco specifico per il coronavirus"

Direitos Autorais

Todos os direitos reservados. O conteúdo do site da swissinfo.ch é protegido por direitos autorais. Ele é destinado apenas para uso privado. Qualquer outro uso do conteúdo do site além do uso acima estipulado, especialmente no que diz respeito à distribuição, modificação, transmissão, armazenagem e cópia, requer a autorização prévia por escrito da swissinfo.ch. Caso você esteja interessado em algum desses tipos de uso do conteúdo do site, entre em contato conosco através do endereço contact@swissinfo.ch.

No que diz respeito ao uso para fins privados, só é permitido o uso de hyperlink para um conteúdo específico e para colocá-lo no seu próprio site ou em um site de terceiros. O conteúdo do site da swissinfo.ch só poderá ser incorporado em um ambiente livre de publicidade sem quaisquer modificações. Especificamente aplicável a todos os softwares, pastas, dados e seus respectivos conteúdos disponibilizados para download no site da swissinfo.ch, uma licença básica, não exclusiva e não transferível é concedida de forma restrita a um único download e gravação de tais dados em dispositivos privados. Todos os outros direitos permanecem sendo de propriedade da swissinfo.ch. Em especial, proíbe-se qualquer venda ou uso comercial desses dados.

Reutilizar artigo

"Ainda vai levar dois anos até termos um remédio específico para o coronavírus" Luigi Jorio 18. Março 2020 - 13:37 O Instituto de Pesquisa Biomédica de Bellinzona, no cantão do Ticino, participa dos esforços internacionais para desenvolver terapias e vacinas contra o coronavírus. Entrevista com o diretor do laboratório, Luca Varani. Em funcionamento desde 2000, o Institute for Research in Biomedicine (IRB) é um centro de referência internacional no campo dos mecanismos de defesa imunológica. No Instituto em Bellinzona, entre outras coisas, foram identificados anticorpos e moléculas capazes de combater os vírus responsáveis pela SARS e MERS. A sua experiência é agora necessária para lidar com a atual pandemia de Covid-19. Um consórcio liderado pelo IRB é um dos vencedores de um concurso da Comissão Europeia, que destinou quase 50 milhões de euros para a investigação urgente de novas vacinas, terapias e testes de diagnóstico. O objetivo do consórcio - que inclui o Hospital San Matteo em Pavia (Itália), a Universidade de Braunschweig na Alemanha e o Instituto Karolinska na Suécia - é desenvolver novas imunoterapias contra o novo coronavírus, explica Luca Varani, diretor do laboratório do IRB e promotor do consórcio de pesquisadores. Quais são as drogas usadas contra o coronavírus? Atualmente, não há tratamento específico contra o novo coronavírus. Por isso usamos antivirais já usados para combater a SARS, MERS, HIV e vírus Ebola. Os remédios potenciais incluem a cloroquina, que é usada na prevenção e tratamento da malária, e um medicamento desenvolvido para combater a artrite reumatóide. Pesquisadores chineses, por sua vez, estão a desenvolver medicamentos fitoterápicos. swissinfo.ch: Novas imunoterapias contra o coronavírus... de que se trata exatamente? Luca Varani: Vou começar com um exemplo. Lembremos de quando éramos crianças e pegamos varicela (catapora). Só a obtemos uma vez na vida porque o nosso sistema imunológico produz anticorpos capazes de derrotar a doença assim que esta se repete. Os anticorpos também são produzidos no caso de uma infecção por coronavírus e são o que justamente nos interessa. O senhor pode explicar melhor…? Pegamos um paciente que está curado do coronavírus: no seu corpo estão os anticorpos que derrotaram o vírus. A nossa ideia é usá-los como um medicamento para tratar uma pessoa doente. Parece fácil em teoria. Tirar sangue de uma pessoa curada e injetá-lo em um paciente doente? Nós temos três abordagens diferentes. A primeira abordagem é, na verdade, retirar sangue de doentes curados pela Covid-19, extrair anticorpos e administrá-los aos doentes. É um método simples e rápido, mas tem a desvantagem de exigir doações de sangue contínuas de indivíduos curados. É um tratamento que tem sido usado há mais de um século. Por exemplo, foi usado experimentalmente durante a última epidemia de Ebola. Na segunda abordagem, fragmentos de anticorpos presentes no corpo da pessoa curada são tomados, agitados e novos anticorpos são reconstruídos no laboratório. É uma técnica desenvolvida no início dos anos 90 e hoje existem vários medicamentos no mercado que têm sido produzidos desta forma. A terceira abordagem é uma especialidade do IRB. Procuramos não todos os anticorpos no paciente curado, mas apenas os melhores, ou seja, aqueles que já demonstraram ser capazes de derrotar o coronavírus. Depois produzimo-los artificialmente e administramo-los como droga. A vantagem é que podemos produzi-los indefinidamente. No entanto, o vírus Covid-19 pode sofrer uma mutação. Não há o risco de desenvolver um medicamento com eficácia limitada? Como as bactérias, os vírus podem mesmo sofrer uma mutação. É por isso que não temos uma droga contra o vírus HIV. No caso do coronavírus, existem duas soluções: desenvolver um coquetel de dois ou três anticorpos, ou criar anticorpos "bi-específicos". Estes últimas permanecem eficazes mesmo no caso de mutações e são uma das especialidades do meu grupo de pesquisa. Desenvolvemos anticorpos deste tipo já durante o surto de zika em 2017. "Nós desenvolvemos tais anticorpos durante o surto de Zika em 2017." Quanto tempo levará até termos um medicamento específico para o novo coronavírus? Uma vez desenvolvidos, forneceremos estes anticorpos bi-específicos ao Hospital de Pavia, que os testará in vitro sobre o vírus retirado dos pacientes. Os primeiros resultados científicos devem chegar dentro de 3-6 meses. Demorará, na melhor das hipóteses, pelo menos dois anos até termos um medicamento aprovado. O interessante é que a informação que vamos obter também pode ser usada para o desenvolvimento de uma vacina. O IRB é famoso internacionalmente pelas suas descobertas no campo dos vírus da gripe, SARS e MERS. Como esses avanços podem ser usados para enfrentar a atual crise do coronavírus? Os métodos e testes celulares que aplicamos hoje para o novo coronavírus foram desenvolvidos durante a pesquisa não só sobre a SARS e MERS, mas também sobre outras infecções virais. Além disso, existem anticorpos desenvolvidos no caso da SARS que também funcionam para o Covid-19, embora muito menos eficazmente. Mas já é um ponto de partida. Uma coisa deve ser salientada: a ciência não é feita para agir rapidamente e não pode reagir a emergências. É por isso que deve ser sempre apoiada. Em 2003 todos estavam a falar da SARS, mas depois ela foi esquecida. Mas os vírus que causam a SARS e a Covid-19 são semelhantes: se tivessem sido disponibilizados fundos para desenvolver uma vacina contra a SARS, provavelmente agora também teríamos uma vacina para o coronavírus.