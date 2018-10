Os três meteoritos receberam o nome dos lugares em que foram encontrados - Mont Sujet, na região do Jura de Berna, Mürtschenstock, no cantão de Glarus, e Chasseron, no cantão de Vaud - segundo um comunicado divulgado por um grupo de museus suíços de história natural, o instituto federal de tecnologia ETH Zurich e a Universidade de Berna.

Direitos Autorais

Todos os direitos reservados. O conteúdo do site da swissinfo.ch é protegido por direitos autorais. Ele é destinado apenas para uso privado. Qualquer outro uso do conteúdo do site além do uso acima estipulado, especialmente no que diz respeito à distribuição, modificação, transmissão, armazenagem e cópia, requer a autorização prévia por escrito da swissinfo.ch. Caso você esteja interessado em algum desses tipos de uso do conteúdo do site, entre em contato conosco através do endereço contact@swissinfo.ch.

No que diz respeito ao uso para fins privados, só é permitido o uso de hyperlink para um conteúdo específico e para colocá-lo no seu próprio site ou em um site de terceiros. O conteúdo do site da swissinfo.ch só poderá ser incorporado em um ambiente livre de publicidade sem quaisquer modificações. Especificamente aplicável a todos os softwares, pastas, dados e seus respectivos conteúdos disponibilizados para download no site da swissinfo.ch, uma licença básica, não exclusiva e não transferível é concedida de forma restrita a um único download e gravação de tais dados em dispositivos privados. Todos os outros direitos permanecem sendo de propriedade da swissinfo.ch. Em especial, proíbe-se qualquer venda ou uso comercial desses dados.

Reutilizar artigo

Três novos meteoritos suíços registrados 03. Outubro 2018 - 17:00 Três novos meteoritos suíços foram admitidos pela Meteoritical Society, o organismo internacional que os registra. Os três meteoritos receberam o nome dos lugares em que foram encontrados - Mont Sujet, na região do Jura de Berna, Mürtschenstock, no cantão de Glarus, e Chasseron, no cantão de Vaud - segundo um comunicado divulgado por um grupo de museus suíços de história natural, o instituto federal de tecnologia ETH Zurich e a Universidade de Berna. O meteorito Chasseron foi encontrado em 1959 por um estudante de 16 anos, mas foi somente em 2017, depois de ler vários artigos de jornal, que ele percebeu a importância potencial de sua descoberta e enviou-a para o museu de história natural de Berna. Onze meteoritos agora são oficialmente reconhecidos como suíços. Meteoritos são fragmentos de corpos do nosso sistema solar que caíram na Terra. A maioria deles vem de asteroides, ou mais raramente da lua ou de Marte. Eles são de alto interesse científico e os descobridores devem anuncia-los aos museus de história natural ou museus geológicos.