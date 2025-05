Climeworks quer captar 5 bilhões de toneladas de CO2

Jan Wurzbacher no escritório da Climeworks em Zurique. Juntamente com Christoph Gebald, ele é responsável pela administração da empresa. Thomas Kern / Swissinfo.ch

Uma jovem empresa suíça planeja capturar um bilhão de toneladas do gás por ano até 2050. Para atingir a meta, Climeworks precisa construir mil usinas e levantar até dois trilhões de francos, em meio a desafios financeiros, operacionais e regulatórios.

ClimeworksLink externo, uma startup sediada em Zurique, é especializada na remoção de dióxido de carbono (CO2) da atmosfera por meio da captura direta de ar (CDA).

Suas ambições são audaciosas: a meta é remover um bilhão de toneladas de CO2 por ano, ou cerca de 2,5% das emissões globais anuais atuais, até 2050. Isso significa que, além dos 800 milhões de francos suíços (US$ 970 milhões) em financiamento já garantido, a empresa e seus parceiros precisariam construir 1.000 grandes usinas, exigindo um financiamento adicional estimado entre 1 e 2 trilhões de francos suíços.

Em entrevista, o cofundador e diretor-executivo Jan Wurzbacher, discute os desafios financeiros, operacionais, comerciais e regulatórios para transformar essa ambição em realidade.

swissinfo.ch: Atualmente, cerca de 40 bilhões de toneladas de dióxido de carbono (CO2) são emitidas na atmosfera por ano. Qual a quantidade que deveria ser removida por captura direta de ar (CDA) anualmente para atingir a meta estabelecida pelo Acordo de Paris?

Jan Wurzbacher: De acordo com o Acordo de Paris, atingir emissões líquidas zero até 2050 é fundamental para limitar o aquecimento global a 1,5°C acima dos níveis pré-industriais. De acordo com o Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas (IPCC) da ONU, o balanço de emissões líquidas zero deve ser alcançado principalmente pela redução das emissões em cerca de 30 bilhões de toneladas por ano.

Os dez bilhões de toneladas restantes por ano, considerados emissões “inevitáveis” (incluindo, por exemplo, aquelas de voos de longa distância), devem ser removidos da atmosfera. Vários métodos baseados na natureza e na engenharia podem ser empregados para essa finalidade, sendo a CDA uma opção significativa. Embora seja difícil prever um valor preciso para a CDA em 2050, uma meta razoável é de cinco bilhões de toneladas por ano.

Wurzbacher se formou em engenharia mecânica na Escola Politécnica Federal de Zurique. Thomas Kern / Swissinfo.ch

swissinfo.ch: Qual é a sua capacidade atual de remoção de CO2 e quais são os seus objetivos?

J.W.: Nossa primeira planta na Islândia tem capacidade de quatro mil toneladas por ano, e nossa segunda planta no mesmo país, inaugurada em maio de 2024, terá uma capacidade instalada de captura de aproximadamente 30 mil toneladas por ano após a sua plena expansão. Nossa futura planta na Louisiana, nos Estados Unidos, está prevista para ser inaugurada no final de 2027 e espera-se que capture 250 mil toneladas de CO2 por ano em uma primeira fase, expandindo para um milhão de toneladas por ano em uma fase subsequente.

Nossa meta é capturar um bilhão de toneladas de CO₂ por ano até 2050, o que representa cerca de 10% do mercado total de remoção de carbono e 20% do mercado de CDA. Ao contrário da indústria de software, onde a dinâmica do “vencedor leva tudo” costuma prevalecer, o caráter industrial da CDA sugere que vários grandes players coexistirão.

swissinfo.ch: Aumentar sua capacidade para um bilhão de toneladas até 2050 é realista?

J.W.: Uma grande usina de CDA pode capturar um milhão de toneladas de CO₂ anualmente e requer um investimento de 1 a 2 bilhões de dólares (825 milhões a 1,65 bilhão de francos). Isso é comparável a uma grande usina de energia. Para atingir nossa meta para 2050, precisamos de mil dessas usinas.

De uma perspectiva de expansão da indústria, isso é viável, visto que atualmente existem de cinco mil a sete mil grandes usinas de energia em todo o mundo. No entanto, nossa indústria precisa superar desafios financeiros e operacionais, garantir locais adequados com fontes de energia economicamente viáveis e garantir demanda de mercado suficiente para serviços de captura de carbono. Um apoio regulatório mais forte, como créditos fiscais, impostos sobre carbono e obrigações de zero emissão, será essencial.

swissinfo.ch: Dada a importância das regulamentações para apoiar a implementação de projetos de CDA, qual será o impacto da presidência de Donald Trump na Climeworks?

J.W.: Embora esperemos algum impacto, a resposta simples é que não sabemos neste momento. Embora, por um lado, sejam esperados menos incentivos e obrigações para remover CO2 no mercado americano, por outro, regulamentações simplificadas poderiam facilitar a implantação de projetos de CDA.

O mercado americano é importante para nós, mas também há um impulso crescente em outros lugares, por exemplo, na Ásia. Precisamos expandir para reduzir nossos custos operacionais. Expandir em alguns países seria suficiente para atingirmos nossa meta. Em comparação, a indústria de painéis solares alcançou reduções significativas de custos principalmente devido a políticas em apenas três países: Alemanha, Japão e Espanha.

swissinfo.ch: Qual é o custo atual para remover uma tonelada de CO2? A CDA não é inerentemente cara devido à baixa concentração de CO2 no ar?

J.W.: Nosso custo unitário atual está mais próximo de mil dólares por tonelada do que de 100 dólares, que é, segundo nós, o menor preço que podemos atingir em um futuro próximo. Nossos custos também dependem de como as despesas gerais e as despesas anteriores com P&D são contabilizadas.

No entanto, pretendemos reduzir nossos custos unitários atuais em um fator de dois ou três na próxima década. À medida que a indústria atinge a escala de gigatoneladas, esperamos que o custo da CDA diminua para uma faixa de US$ 100 a US$ 250 por tonelada.

swissinfo.ch: Quais são as vantagens da CDA em comparação com outros métodos de remoção de CO2 da atmosfera?

J.W.: Nenhum método é perfeito; a abordagem mais eficaz é combinar vários métodos. A CDA, um método baseado em engenharia, apresenta diversas vantagens importantes: é altamente escalável, oferece alta permanência (o CO2 capturado permanece armazenado no subsolo por milhões de anos) e permite medições precisas.

Sua principal desvantagem atualmente é o alto custo, que deverá cair significativamente, principalmente por meio de economias de escala e melhorias tecnológicas, mas também pela otimização da cadeia de suprimentos e acesso a fontes de energia mais baratas e de baixo carbono.

Entre os métodos baseados na natureza, o reflorestamento, o processo de estabelecer uma floresta em uma área onde antes não havia floresta, é uma abordagem fundamental.

No entanto, o dimensionamento é um desafio devido à disponibilidade limitada de terras. Quanto mais esse método é utilizado, mais caro ele se torna, à medida que terras adequadas se tornam mais escassas. Além disso, as árvores têm uma vida útil limitada (normalmente em torno de 50 anos). Às vezes, também é difícil medir com precisão o CO2 removido.

“Somos os únicos no nosso mercado”, afirma Wurzbacher. Thomas Kern / Swissinfo.ch

swissinfo.ch: Quem são seus principais concorrentes e por que várias usinas de CDA concorrentes encerraram suas operações?

J.W.: Atualmente, a Climeworks é a única empresa que opera comercialmente usinas de CDA. No entanto, novos concorrentes estão entrando no mercado e prevemos o surgimento de novas usinas de CDA nos próximos anos. Com um financiamento de CHF 800 milhões, também somos a empresa mais bem capitalizada do setor. Enquanto isso, alguns concorrentes saíram do mercado, provavelmente subestimando os desafios tecnológicos e financeiros envolvidos.

swissinfo.ch: Como vocês protegem suas inovações?

J.W.: Registramos inúmeras patentes para garantir uma sólida posição de PI (propriedade intelectual). Além disso, protegemos nossa propriedade intelectual por meio de segredos comerciais, acordos exclusivos com fornecedores e parceiros da indústria e o amplo know-how de nossa força de trabalho.

swissinfo.ch: Atualmente, empresas e indivíduos podem adquirir os serviços de remoção de CO2 da Climeworks por tonelada e receber os certificados de remoção correspondentes. Isso dificulta a venda de projetos de grande porte? Esse modelo de negócio é ideal?

J.W.: Este modelo já atraiu mais de 160 clientes, incluindo UBS, Swiss Re, BCG, Microsoft, JPMorgan Chase, Shopify, Stripe, H&M Group e LEGO. Além disso, em 2020, a Climeworks foi selecionada como uma das “Pioneiras em Tecnologia” pelo Fórum Econômico Mundial (FEM), o que nos permitiu participar de suas reuniões anuais em Davos.

Isso expandiu significativamente nossa rede, incluindo conexões com clientes em potencial. No entanto, regulamentações mais favoráveis e uma compreensão mais clara das soluções de remoção de carbono entre os clientes são necessárias para acelerar nosso desenvolvimento comercial.

Detalhes na empresa Thomas Kern / Swissinfo.ch

swissinfo.ch: Existem outros serviços que vocês podem oferecer aos clientes, como ajudá-los a entender o mercado?

J.W.: Para ajudar os clientes a tomarem suas decisões, agora oferecemos uma abordagem comercial mais ampla. Em vez de simplesmente promover nossas próprias soluções de CDA, fornecemos uma análise das necessidades de nossos clientes e oferecemos um portfólio de soluções de remoção de carbono de alta qualidade, tanto projetadas quanto baseadas na natureza. Essa abordagem ajuda os clientes a navegar pelas complexidades do mercado emergente de remoção de carbono, aproveitando nossa expertise e parcerias.

swissinfo.ch: Desde o lançamento em 2009, vocês levantaram 800 milhões de francos em diversas rodadas de financiamento com investidores. Esse valor está na forma de capital líquido, de empréstimos condicionais ou de parcelas de capital em etapas, o que aumentaria os riscos de financiamento para a Climeworks?

J.W.: Recebemos a totalidade dos 800 milhões de francos como capital líquido.

swissinfo.ch: Qual é a principal motivação de seus investidores?

J.W.: Somos uma empresa comercial, não uma instituição de caridade ou organização sem fins lucrativos. Nosso objetivo é aumentar a escala e alcançar alta lucratividade, em linha com as expectativas dos investidores. Dada a natureza dos projetos industriais, nossos investidores adotam uma abordagem estratégica de longo prazo.

swissinfo.ch: Se for preciso construir mil usinas a um custo de um a dois bilhões de dólarescada, será necessário levantar uma quantia significativamente maior.

J.W.: De fato, mas é improvável que construamos todas as usinas nós mesmos. Também estamos considerando licenciar nossa tecnologia para grandes empresas industriais que assumiriam os encargos de construção e financiamento. Alternativamente, poderíamos nos concentrar em projetar e fabricar componentes, máquinas ou equipamentos essenciais para fornecer a essas empresas.

swissinfo.ch: Quando você prevê atingir a lucratividade?

J.W.: Nossa meta é atingir a lucratividade, cobrindo todas as despesas gerais, mas excluindo investimentos anteriores, até 2030. Atingir a lucratividade antecipadamente nos permitirá escalar mais rapidamente.

