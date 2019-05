As abelhas operárias nascidas no verão trabalham por um período entre seis a oito semanas até perecerem. Depois que nascem, a operária é responsável pela limpeza da colmeia. Depois ela cuida da alimentação das larvas e da rainha e cuida então da construção dos favos.

Uma colônia de abelhas é constituída por abelhas operárias, zangões e uma única rainha. A rainha é acompanhada por entre cinco até quarenta mil operárias. Diferenciá-las não é muito fácil, pois a rainha é apenas um pouco maior e mais longa do que as operárias.

Linder verifica a saúde de suas colônias antes que os apicultores interessados em rainhas tragam suas colônias para o vale do Kiental. O importante é impedir uma mistura entre as diferentes espécies.

Quadros de reprodução com espaços de reprodução para as rainhas. Uma grade é colocada sobre cada célula antes de sua eclosão para que elas não se ataquem.

Quando a reprodução começa, Linder remove as larvas jovens de um favo de mel com a idade de um dia. Devem ser bem alimentados. Apenas larvas jovens e bem alimentadas podem transformar em rainhas.

Os vales afastados nos Alpes suíços são ideais para a criação. Graças a essa peculiaridade geográfica é possível garantir que as raças de abelhas não se misturem e que rainhas de raça pura possam se desenvolver. Os apicultores viajam de longe para terem as suas rainhas acasaladas nesses locais.

Peter Linder instalou a colmeia em uma área verde em KientalLink externo , uma região montanhosa no cantão de Berna. No local cria, através de cuidadosas seleções, rainhas de uma espécie de abelha chamada " CarnicaLink externo ". Marc Latzel, que também cuida das suas próprias colméias, fotografou seu trabalho.

As abelhas são importantes para a sobrevivência da humanidade, mas estão hoje ameaçadas. Desde 1985 seu número diminuiu em 25%. Porém ainda existem comparativamente muitos apicultores na Suíça: 17.500 cuidam hoje de 165 mil colônias de abelhas em várias partes do país.

