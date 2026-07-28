Cinco bebês são encontrados mortos em residência na França

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Policiais encontraram os ossos de quatro bebês e o corpo de um quinto na casa de um casal em Orange, no sudoeste da França, dentro de caixas, indicaram nesta terça-feira (28) várias fontes.

A promotoria local informou que a polícia abriu uma investigação por assassinato após a descoberta em um apartamento no centro histórico da cidade na noite de segunda-feira (27).

A mulher, de 32 anos, havia dado à luz em casa, no domingo (26), a um bebê saudável, antes de ser levada ao hospital, explicou.

A descoberta dos cadáveres aconteceu porque o homem, da mesma idade, começou a revistar a residência, “após descobrir, mais uma vez e muito tarde, que sua parceira estava grávida”, acrescentou a fonte.

O homem encontrou “o que pareciam ser restos humanos” e comunicou isso ao hospital, que alertou o Ministério Público.

Um médico forense indicou que provavelmente pertenciam a cinco recém-nascidos.

Por enquanto, os motivos da tragédia são desconhecidos. Os investigadores ainda não falaram com a mãe, que segue hospitalizada após o parto.

O casal tinha ainda dois filhos de oito e nove anos, segundo o Ministério Público.

Florent Jean, um vizinho, contou à AFP que eles iam à escola primária local.

A mãe “ia buscá-los na escola na hora do almoço para comer”, e o companheiro dela ficava trabalhando o dia todo, disse.

Nesta terça-feira, várias bicicletas estavam apoiadas na grade da escada em frente ao seu apartamento, no segundo andar, enquanto a porta estava lacrada com fita vermelha.

Os casos de homicídios de bebês ao nascer são raros. Às vezes, estão marcados por uma alteração do discernimento da mãe ou pela negociação da gravidez, que é ocultada de seu entorno.

Em fevereiro, uma mulher de 50 anos foi detida após a descoberta de dois bebês em seu congelador em Aillevillers-et-Lyaumont, no leste da França.

No caso francês mais grave de infanticídio, Dominique Cottrez foi condenada em 2015 a nove anos de prisão por matar oito recém-nascidos. O júri reconheceu uma alteração do discernimento.

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