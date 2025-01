Cinco mortos na Alemanha por acidentes com fogos de artifício no Ano Novo

Cinco pessoas morreram na Alemanha e um policial ficou gravemente ferido em acidentes com fogos de artifício, tradicionalmente disparados para comemorar o Ano Novo, informou a polícia nesta quarta-feira (1º).

Muitos alemães celebram a véspera de Ano Novo com fogos de artifício, uma tradição profundamente enraizada que muitas vezes alimenta o debate sobre a proibição dos dispositivos pirotécnicos mais potentes, devido ao elevado número de feridos registrados todos os anos, além da poluição e do ruído que provocam.

Trinta agentes das forças de segurança ficaram feridos, um deles gravemente, por causa de fogos de artifício fabricados ilegalmente, disse um porta-voz da polícia, Florian Nath.

Cerca de 400 pessoas foram detidas em Berlim durante a noite, disse a polícia, acrescentando que, ao contrário de outros anos na capital, “não houve violência ou incidentes graves”.

Na Renânia do Norte-Vestfália, no noroeste do país, um homem de 24 anos morreu após detonar um foguete pirotécnico perto de Paderborn, segundo a polícia local, que acredita que a vítima tenha fabricado o dispositivo.

Outro homem, de 45 anos, morreu devido a graves ferimentos na cabeça depois de atear fogo a uma “bomba pirotécnica” na região da Saxônia, no leste. Tratava-se de um potente dispositivo pirotécnico da categoria F4, cuja aquisição exige autorização especial, segundo a polícia.

Na cidade de Hartha, na mesma região, um homem de 50 anos morreu instantaneamente após sofrer ferimentos na cabeça quando tentou detonar uma bomba pirotécnica em um cano, disse um porta-voz da polícia.

Perto de Hamburgo, no norte, um homem de 20 anos morreu após acender um dispositivo pirotécnico.

E em Kremen, perto de Berlim, uma quinta pessoa morreu devido ao “manuseio inadequado” de material pirotécnico, disse a polícia local.

Outras três pessoas ficaram gravemente feridas na mesma região e em circunstâncias semelhantes.

