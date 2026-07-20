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Cinco mortos na Rússia em ataque de drone ucraniano contra ônibus

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Este conteúdo foi publicado em
2 minutos

Ao menos cinco pessoas, incluindo uma criança, morreram e 23 ficaram feridas nesta segunda-feira (20) em um ataque de drone ucraniano contra um ônibus que circulava pela região russa de Belgorod, na fronteira com a Ucrânia, segundo o governador da região. 

“De acordo com as primeiras informações, cinco civis inocentes, incluindo uma criança, perderam a vida em decorrência deste ataque desumano e vil”, informou Alexander Shumaiev no Telegram. 

As vítimas são quatro mulheres e uma criança, afirmou o governador, que acusou as forças ucranianas de terem atacado o veículo “de forma deliberada e cínica” enquanto ele atravessava a cidade de Shebekino, localizada a menos de 10 km da fronteira com a Ucrânia. 

Vinte e três civis também ficaram feridos, incluindo um adolescente, três dos quais estão “em estado extremamente grave”, acrescentou. 

Mais de quatro anos após o início da ofensiva russa contra a Ucrânia, os ataques se intensificam em ambos os lados do front e deixam um número crescente de vítimas civis. 

Na Ucrânia, diversos ataques russos nesta segunda-feira deixaram pelo menos cinco mortos e cerca de 30 feridos em várias regiões, informaram as autoridades locais. 

Em Pavlograd, na região de Dnipropetrovsk (centro-leste), duas pessoas morreram e 15 ficaram feridas, segundo o chefe da administração regional, Oleksandr Ganja. 

Na região sul de Zaporizhzhia, uma pessoa morreu e nove ficaram feridas, de acordo com o funcionário regional, Ivan Fedorov. 

Em Kramatorsk, uma das duas últimas grandes cidades da região leste de Donetsk ainda sob controle ucraniano, bombardeios russos causaram duas mortes e quatro feridos, segundo a polícia regional via Telegram. 

Além disso, sete pessoas ficaram feridas em um ataque em Kherson (sul), de acordo com a administração regional. 

Na madrugada desta segunda-feira, Moscou e seus arredores sofreram um grande ataque com drones ucranianos que deixou 10 feridos, incluindo três cidadãos chineses, e causou um incêndio em um importante complexo industrial.

O Comitê de Investigação da Rússia anunciou a abertura de um processo por “atentado” em decorrência desse “ataque maciço das forças ucranianas na região de Moscou”. 

bur-hol/tc/lb/cr/erl/mmy/erl/jc/aa

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