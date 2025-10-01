Cinco sobreviventes são resgatados de escola islâmica que desabou na Indonésia

Cinco sobreviventes foram resgatados, nesta quarta-feira (1º), dos escombros de uma escola islâmica que desabou na segunda-feira, enquanto pais desesperados pedem a intensificação dos esforços para encontrar dezenas de outros meninos que ainda estariam soterrados.

“Hoje (quarta-feira) conseguimos evacuar sete vítimas, cinco foram resgatadas com vida e duas, encontradas mortas”, anunciou Yudhi Bramantyo, diretor operacional dos serviços de buscas e resgate.

“Os cinco sobreviventes estavam em condições de se comunicar”, acrescentou, durante uma coletiva de imprensa no local, na cidade de Sidoarjo, situada a cerca de 30 km da cidade de Surabaya.

Este novo balanço eleva para cinco o número de pessoas falecidas no desabamento.

A Agência Nacional de Gestão de Desastres tinha informado na véspera que estimava em 91 o número de pessoas que provavelmente ainda estavam soterradas sob os escombros.

Um balanço anterior mencionava 38 desaparecidos e três mortos.

Dois dias após o desabamento da escola mista Al Khoziny, que afetou unicamente o setor masculino da escola, segundo fontes locais, dezenas de pais se reuniram perto do prédio em ruínas nesta quarta-feira.

Um deles, Abdul Hanan, de 45 anos, procura por seu filho de 14 anos. “A operação de resgate deve ser acelerada. Estamos em uma corrida contra o tempo”, disse Hanan, antes de cair em prantos.

Emi Freezer, encarregado do controle de operações da Agência Nacional de Busca e Resgate, afirmou que os socorristas detectaram sinais de vida e se concentram em dar assistência aos sobreviventes presos sob os escombros.

As equipes de resgate identificaram “15 pontos de intervenção, dos quais oito são pretos e sete, vermelhos”, disse Emi.

O código na cor preta faz referência à ausência de reação ou sinal de vida, e o de cor vermelha significa que há reação.

“Nossa prioridade é salvar as vítimas que ainda reagem”, acrescentou Emi.

As equipes de resgate trabalham sem descanso, mas um terremoto de magnitude 6,0, segundo o Instituto de Estudos Geológicos dos Estados Unidos (USGS) sacudiu a costa vizinha durante a noite, interrompendo os trabalhos temporariamente.

