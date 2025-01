Cleveland-Cliffs e Nucor preparam oferta para comprar U.S. Steel

As siderúrgicas americanas Cleveland-Cliffs e Nucor preparam uma contraproposta para comprar sua concorrente U.S. Steel, cujo projeto de fusão com o grupo japonês Nippon Steel foi bloqueado pelo presidente americano, Joe Biden, informou a CNBC nesta segunda-feira (13).

De acordo com a rede especializada em economia, que cita fontes não identificadas, a Cleveland-Cliffs poderia pagar entre US$ 35 (R$ 213) e US$ 40 (R$ 244) por ação da U.S. Steel em dinheiro. A sede da empresa permaneceria em Pittsburgh, Pensilvânia.

Cliffs então venderia a subsidiária Big River Steel (BRS) para a Nucor.

Localizada em Osceola, Arkansas, a BRS opera fornos de arco elétrico (EAF) em vez de fornos a carvão, após um vasto plano de investimentos nos últimos anos.

Consultados pela AFP, Cleveland-Cliffs, Nucor e U.S. Steel ainda não responderam e a Nippon Steel se recusou a comentar.

Por volta das 16h15 GMT (13h15 no horário de Brasília) na Bolsa de Nova York, a ação da U.S. Steel disparou 8%, a Cleveland-Cliffs ganhou 3,84% e a Nucor subiu 3,34%.

Faltando apenas algumas semanas para o fim de seu mandato, Biden anunciou, em 3 de janeiro, o veto à compra de US$ 14,9 bilhões (incluindo dívida), valor em R$ 90 bilhões na cotação atual, da U.S. Steel por sua rival japonesa Nippon Steel, para proteger a “segurança nacional”.

A transação, anunciada em dezembro de 2023, deveria ser concluída no terceiro trimestre de 2024. A oferta do grupo japonês era de US$ 55 (R$ 335) por ação.

No domingo, a Nippon Steel e a U.S. Steel afirmaram que receberam permissão de Washington para concluir formalmente seu plano de fusão em junho, em vez dos 30 dias regulamentares.

O chanceler japonês, Takeshi Iwaya, disse que o caso deveria ser “tratado” de uma forma que não afetasse a “aliança entre o Japão e os Estados Unidos”.

A Nippon Steel fez várias concessões e ofereceu garantias para persuadir o governo Biden e os sindicatos dos benefícios do acordo, em vão.

A U.S. Steel alertou que, se a aquisição falhasse, seria forçada a abrir mão de investimentos em modernização em diversas instalações.

