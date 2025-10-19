Coalizão apoiará Sanae Takaichi como primeira-ministra do Japão

O partido que governa o Japão e seu principal opositor deverão formar uma coalizão que permitirá a Sanae Takaichi se tornar a primeira mulher a assumir o cargo de chefe de Governo na história do país, informou a imprensa nipônica.

Takaichi assumiu este mês a liderança do governante Partido Liberal Democrático (PLD), mas sua tentativa de se tornar primeira-ministra do país foi prejudicada pelo colapso de seu bloco de apoio.

Desde então, o PLD tem trabalhado para formar diferentes alianças e, assim, prosseguir com a possibilidade de formar governo.

Takaichi e o líder do opositor Partido da Inovação do Japão (PIJ), Hirofumi Yoshimura, deverão assinar na segunda-feira um acordo de coalizão, informou a agência Kyodo News, que citou fontes de alto escalão das duas legendas.

O jornal Yomiuri Shimbun também informou que Takaichi e Yoshimura “poderiam assinar um acordo de coalizão na segunda-feira após uma conversa”, segundo fontes partidárias não identificadas.

A questão surgiu depois que o principal aliado do PLD, o partido Komeito, deixou a coalizão de governo após 26 anos e provocou uma crise política no Japão.

A oposição fragmentada tentou, sem sucesso, afastar o PLD do governo.

Uma aliança entre o PLD e o PIJ poderia permitir a eleição de Takaichi como primeira-ministra na terça-feira (21), embora o bloco tenha duas cadeiras a menos que a maioria.

Contudo, se a votação seguir para o segundo turno, Takaichi precisaria apenas do apoio de mais legisladores do que o candidato rival para ser eleita.

