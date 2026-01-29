Colômbia restringe importação de drones diante dos ataques de guerrilheiros

A Colômbia restringiu a importação de drones diante dos frequentes ataques de guerrilheiros com este tipo de tecnologia em meio ao conflito armado, informou o governo nesta quinta-feira (29).

Os grupos rebeldes que operam no país adaptam explosivos a drones adquiridos no mercado convencional para atacar militares e populações, uma modalidade que transformou a guerra.

Em 2025, ao menos 8 mil ataques deste tipo deixaram 20 mortos e 297 feridos entre militares e civis, segundo o ministro da Defesa, Pedro Sánchez.

A pasta ministério informou, nesta quinta-feira, que um decreto entrou em vigor para “restringir a importação de drones mediante a modalidade de tráfego postal e envios urgentes, devido ao alto risco que representam para a segurança e a defesa nacional”.

Na Colômbia, os guerrilheiros lançam explosivos artesanais a partir de drones comerciais com os quais realizaram ataques mortais, embora não sejam tão precisos quanto em guerras como a da Ucrânia, onde foram registradas operações militares com drones “camicase”.

A nova medida estabelece que os drones só poderão ingressar no país através dos pontos aduaneiros do aeroporto de Bogotá e do porto marítimo de Cartagena (norte).

“Estas ações fazem parte de uma estratégia integral voltada a reduzir os espaços da criminalidade e fortalecer a capacidade institucional”, acrescenta o comunicado do ministério.

A Inteligência militar presume que membros de guerrilhas como o ELN e os dissidentes das extintas Farc, que não assinaram o acordo de paz em 2016, receberam treinamento de grupos armados estrangeiros para realizar estes tipos de adaptações de baixo custo.

O exército colombiano apresentou, em outubro, seu primeiro batalhão de drones para atacar e se defender destes atentados.

O presidente Gustavo Petro não conseguiu, até o momento, firmar a paz com os grupos armados ilegais, um de seus objetivos desde que chegou ao poder em 2022.

O mandatário assegurou, recentemente, que a Colômbia deve fazer um investimento milionário para adquirir um sistema de defesa antidrones.

