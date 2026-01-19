Colisão entre dois trens deixa mais de 20 mortos no sul da Espanha

afp_tickers

3 minutos

Um acidente entre dois trens deixou neste domingo pelo menos 21 mortos e dezenas de feridos na província espanhola de Córdoba.

A tragédia ocorreu às 19h45 locais, perto da estação de Andamuz, na região da Andaluzia. “Há 21 mortos”, informou a Guarda Civil à AFP.

“A situação sugere que o número de vítimas vai aumentar”, advertiu Antonio Sanz, conselheiro de Saúde da Andaluzia, que reportou mais de 70 feridos. O ministro dos Transportes, Óscar Puente, informou que todos os feridos foram levados para hospitais.

O acidente ocorreu quando um trem da empresa espanhola Iryo que ia da cidade de Málaga para Madri descarrilou e invadiu a via por onde trafegava um trem da empresa Renfe, com o qual colidiu e que também descarrilou, publicou no X a administradora pública da rede de trens (Adif).

Puente declarou que “o impacto foi terrível e fez com que os dois primeiros vagões do trem da Renfe descarrilassem”. Segundo Sanz, parte dos vagões de um dos trens caiu “em um barranco de quatro metros”.

– Ferro retorcido –

“O problema é que os vagões estão retorcidos, então o ferro está retorcido, com pessoas dentro”, descreveu à emissora pública TVE o comandante dos bombeiros de Córdoba, Francisco Carmona. “Estão sendo trabalhos complicados, difíceis.”

Autoridades não apontaram uma possível causa do acidente, que Óscar Puente descreveu como “extremamente estranho”. Ele destacou que o trem da Iryo tinha quatro anos e era “praticamente novo”, e que a via havia sido “totalmente reformada”.

Imagens divulgadas pela TV pública mostravam vagões descarrilados cercados de pessoas e ambulâncias, enquanto membros dos serviços de emergência atendiam os feridos. Voluntários também se aproximavam para ajudar nos trabalhos.

– ‘Filme de terror’ –

“Isto parece um filme de terror”, descreveu Lucas Meriako, que estava no trem da Iryo, à rede La Sexta. “Senti um impacto muito forte por trás, e a sensação de que o trem inteiro iria cair, iria se partir. Muitas pessoas foram feridas pelos vidros.”

Segundo a imprensa espanhola, mais de 300 pessoas viajavam no trem da Iryo e mais de 100 no da Renfe.

A Casa Real da Espanha expressou “grande preocupação” com o acidente. O chefe de governo do país, Pedro Sánchez, suspendeu sua agenda de amanhã e expressou no X condolências às famílias das vítimas. “Hoje é uma noite de profunda dor para o nosso país”, publicou.

Cerca de 40 efetivos da Unidade Militar de Emergências, com 15 veículos, foram enviados para a região, informou o Ministério da Defesa.

Na estação de Madri e em várias estações da Andaluzia, autoridades montaram espaços para atender familiares das vítimas, informou a Adif. As linhas de alta velocidade entre a capital e o sul da Espanha não vão operar amanhã, por causa do acidente, acrescentou a entidade.

du/rs/ahg/lb