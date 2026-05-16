Colisão entre trem e ônibus em Bangcoc deixa 8 mortos

afp_tickers

1 minuto

Pelo menos oito pessoas morreram e 35 ficaram feridas neste sábado (16) no centro de Bangcoc, após a colisão entre um trem de carga e um ônibus, informaram os serviços de emergência tailandeses.

“Oito pessoas morreram e outras 35 ficaram feridas. O incêndio já foi apagado e estamos tentando encontrar os cadáveres”, disse à AFP o chefe de polícia de Bangcoc, Urumporn Koondejsumrit.

O acidente aconteceu durante a tarde em um cruzamento muito movimentado no centro da capital tailandesa.

Imagens publicadas nas redes sociais mostram o trem se aproximando a uma velocidade moderada de uma passagem de nível, onde sofre a colisão com o ônibus, que pegou fogo.

O incêndio foi rapidamente controlado e a área isolada para permitir o trabalho dos socorristas.

“Eu vi a colisão. As chamas se espalharam em questão de segundos. Eu estava com minha filha e fomos embora imediatamente. Não tive coragem de olhar para trás para ver se havia vítimas”, disse uma testemunha ao canal público ThaiPBS.

O primeiro-ministro do país, Anutin Charnvirakul, ordenou uma investigação para determinar as causas do acidente.

Acidentes de transporte são relativamente frequentes na Tailândia. Em janeiro, 32 pessoas morreram e dezenas ficaram feridas na queda de um guindaste sobre um trem de passageiros no nordeste do país.

tak-sdu/avl/erl/fp