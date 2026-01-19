Colisão entre trens deixa ao menos 39 mortos na Espanha

Um acidente entre dois trens deixou neste domingo pelo menos 39 mortos e dezenas de feridos na província espanhola de Córdoba.

O número de mortos na tragédia aumentou durante a noite, chegando a 39 na manhã desta segunda-feira(19), segundo um porta-voz do Ministério do Interior. O balanço anterior de mortos era de 21.

O desastre também deixou aproximadamente 123 feridos, dos quais 48 pessoas permaneciam hospitalizadas, 12 delas em terapia intensiva, segundo os serviços de emergência.

– O que aconteceu? –

A tragédia ocorreu às 19h45 locais, perto da estação de Andamuz, na região da Andaluzia, quando um trem da espanhola Iryo que ia de Málaga para Madri descarrilou e invadiu a via por onde trafegava um trem da Renfe, com o qual colidiu e que também descarrilou, publicou no X a administradora pública da rede de trens (Adif).

“A frente do trem que viajava de Madri para Huelva colidiu, pelo que sabemos até o momento, com um ou mais vagões que haviam cruzado os trilhos”, disse o ministro dos Transportes, Óscar Puente.

Imagens divulgadas pela TV pública mostravam vagões descarrilados cercados de pessoas e ambulâncias, enquanto membros dos serviços de emergência atendiam os feridos. Voluntários também se aproximavam para ajudar nos trabalhos.

Outras imagens obtidas pela AFP mostravam dois vagões do mesmo trem completamente fora dos trilhos e inclinados, com pessoas trabalhando ao lado.

“Parece um filme de terror”, disse Lucas Meriako, passageiro do trem Iryo, ao canal de televisão La Sexta. “Houve um impacto muito forte por trás e a sensação de que o trem inteiro ia desabar… Muitas pessoas ficaram feridas por estilhaços de vidro”, acrescentou.

– Causas ainda não conhecidas –

Autoridades não apontaram uma possível causa do acidente, que Óscar Puente descreveu como “extremamente estranho”. Ele destacou que o trem da Iryo tinha quatro anos e era “praticamente novo”, e que a via havia sido “totalmente reformada”.

“Todos os especialistas ferroviários que estiveram aqui hoje e que estão neste centro, e aqueles que pudemos consultar, estão extremamente surpresos com o acidente porque, como eu disse, é muito estranho”, acrescentou.

A Casa Real da Espanha expressou “grande preocupação” com o acidente. O chefe de governo do país, Pedro Sánchez, suspendeu sua agenda de amanhã e expressou no X condolências às famílias das vítimas. “Hoje é uma noite de profunda dor para o nosso país”, publicou.

O papa Leão XIV afirmou estar “profundamente triste” com o ocorrido.

Na estação de Madri e em várias da Andaluzia, autoridades montaram espaços para atender familiares das vítimas, informou a Adif. As linhas de alta velocidade entre a capital e o sul da Espanha não vão operar amanhã, por causa do acidente, acrescentou a entidade.

