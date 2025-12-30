The Swiss voice in the world since 1935
Colisão entre trens em via para Machu Picchu deixa 15 feridos

Quinze pessoas ficaram feridas nesta terça-feira (30) em uma colisão frontal entre dois trens turísticos na via para Machu Picchu, no sudeste do Peru, informou a polícia.

O acidente ocorreu por volta das 13h20 locais (15h20 de Brasília), na rota ferroviária de via única que liga a localidade de Ollantaytambo a Machupicchu, na região de Cusco. 

Um trem da empresa PeruRail colidiu com um da Inca Rail, por razões desconhecidas. A nacionalidade dos feridos não foi divulgada.

Vídeos enviados por passageiros à emissora RPP mostram turistas deitados em um dos lados da via e os trens danificados. Citado pela agência estatal Andina, o comandante da polícia de Cusco informou que 15 pessoas ficaram feridas, uma delas gravemente.

A empresa Ferrocarril Transandino, concessionária que opera a ferrovia, confirmou a colisão e citou “danos pessoais e materiais”. O governo regional de Cusco e o Ministério da Saúde enviaram ambulâncias ao local.

Declarada Patrimônio da Humanidade pela Unesco em 1983, a cidadela inca de Machu Picchu é a principal atração turística do Peru e recebe, em média, 4,5 mil visitantes por dia.

