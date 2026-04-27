Colisão entre trens perto de Jacarta deixa ao menos cinco mortos

afp_tickers

2 minutos

A colisão entre dois trens na noite desta segunda-feira (27), perto de Jacarta, deixou pelo menos cinco mortos e dezenas de feridos. O acidente ocorreu próximo à estação de Bekasi Timur, a 25 km da capital da Indonésia.

As equipes de emergência continuavam trabalhando ativamente no local nas primeiras horas da madrugada de terça-feira, e um funcionário declarou à AFP que quatro pessoas seguem presas entre as ferragens retorcidas.

“Pensei que ia morrer”, afirmou Sausan Sarifah, de 29 anos, à AFP de sua cama no hospital RSUD Bekasi, onde foi internada com um braço quebrado e um corte profundo em uma coxa.

Anne Purba, porta-voz da companhia ferroviária KAI, disse à AFP, pouco antes das 4h de terça-feira (18h de segunda-feira no horário de Brasília), que cinco pessoas tinham morrido e que 79 permaneciam “em hospitais sob observação”.

De acordo com Ramli Prasetio, porta-voz do escritório de busca e resgate de Jacarta, “os trabalhos de resgate e o processo de evacuação ainda continuam” e os socorristas acreditam que quatro vítimas, em condição desconhecida, seguem presas entre os destroços.

Outro porta-voz da KAI, Franoto Wibowo, indicou que um táxi aparentemente esbarrou no trem urbano em uma passagem de nível, fazendo com que parasse nos trilhos, onde foi atingido.

Segundo o chefe de polícia de Jacarta, Asep Edi Suheri, um trem de longa distância colidiu com o último vagão do outro comboio, reservado para mulheres.

O vice-presidente da Câmara dos Deputados da Indonésia, Sufmi Dasco Ahmad, advertiu que o balanço de vítimas pode aumentar.

No meio da noite, as equipes de resgate pediam cilindros de oxigênio, enquanto as ambulâncias aguardavam em uma fila sinuosa, com as luzes de emergência acesas.

O acidente causou “danos importantes em vários vagões”, ressaltou a agência de busca e resgate de Jacarta em um comunicado.

As 240 pessoas a bordo do trem de longa distância foram removidas sãs e salvas, assegurou Anne Purba.

Os acidentes de transporte são frequentes nesse país do Sudeste Asiático, um vasto arquipélago onde os ônibus, trens e aviões carecem da manutenção necessária.

glp-mib/erl/jvb/mvv/aa/ic/am