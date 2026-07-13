Colombiano morre baleado nos EUA em incidente com participação do ICE

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Uma pessoa que organizações de defesa dos direitos humanos identificaram como um cidadão colombiano de 26 anos morreu baleado em um incidente do qual participaram agentes do Serviço de Imigração e Controle de Alfândegas (ICE), nesta segunda-feira (13), no estado do Maine, nordeste dos Estados Unidos.

O ataque a tiros ocorreu em Biddeford, localidade de 22.000 habitantes.

O incidente aconteceu depois que, na semana passada, o ICE matou um mexicano que residia nos Estados Unidos durante uma operação em Houston, no Texas.

A governadora do Maine, Janet Mills, informou que a polícia do estado estava trabalhando com as autoridades federais para determinar as circunstâncias do incidente. O FBI anunciou que está investigando os fatos.

Lucas Scott, uma testemunha, contou à imprensa local que ouviu pelo menos quatro tiros depois de ver agentes do ICE cercar um veículo branco na manhã desta segunda-feira.

Conjuntamente, as organizações Maine Immigrants’ Rights Coalition e Presente Maine identificaram a vítima como um homem colombiano de 26 anos, mas não informaram seu nome. As ONGs acrescentaram que ele tinha permissão para trabalhar nos Estados Unidos.

“Não vamos deixar que esta morte se reduza a um pé de página nas estadísticas de aplicação da lei desta administração”, disse Crystal Cron, diretora-executiva da Presente Maine.

Imagens do local do acidente exibidas pela mídia mostravam um perímetro de segurança estabelecido em uma rua residencial, com um veículo da polícia científica estacionado ao lado de uma tenda vermelha.

Manifestantes contrários ao ICE se reuniram no local.

“Uma pessoa morreu e seus entes queridos e as pessoas da nossa comunidade merecem respostas claras sobre o que aconteceu”, disse o prefeito de Bidderford, Liam LaFountain, em um comunicado.

O Departamento de Segurança Interna dos Estados Unidos (DHS), ao qual o ICE está subordinado, não comentou de imediato o incidente no Maine.

No incidente ocorrido na semana passada no Texas, as autoridades afirmaram que o homem tentou atropelar um agente federal com seu veículo, uma versão desmentida por testemunhas.

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