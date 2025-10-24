Colombiano pega prisão perpétua por matar e esquartejar dois homens no Reino Unido

Um colombiano, acusado de matar dois homens, esquartejá-los e tentar espalhar seus restos mortais de uma ponte em Bristol (oeste da Inglaterra), foi condenado nesta sexta-feira (24), em Londres, à prisão perpétua, com um período mínimo de cumprimento da pena de 42 anos.

O juiz do Tribunal da Coroa de Woolwich, no sudeste de Londres, advertiu o acusado, ao proferir a sentença, que Yostin Andrés Mosquera, de 35 anos, poderia passar o resto de sua vida preso.

“Insisto em que os 42 anos são o mínimo [de cumprimento da pena]. Pode ser que nunca seja libertado”, declarou o juiz Joel Bennathan.

Mosquera recebeu duas penas de prisão perpétua e uma condenação a 16 meses de detenção por posse de pornografia infantil.

O colombiano havia sido declarado culpado em julho pelo duplo assassinato de Paul Longworth, um inglês de 71 anos, e de Albert Alfonso, de 62, de origem francesa e naturalizado britânico. O casal, que vivia em união estável, residia em Londres.

“Foi uma tragédia para eles que você, Yostin Mosquera, tenha entrado em suas vidas”, afirmou o juiz, acrescentando que estava “certo” de que o acusado tinha a intenção de vender o apartamento deles após matá-los.

O caso, que ganhou as manchetes da imprensa britânica, ocorreu em julho de 2024, quando a polícia descobriu duas malas com restos humanos na famosa ponte Clifton, em Bristol.

A polícia havia sido alertada por pedestres que acharam suspeito o comportamento de Mosquera, que foi preso posteriormente.

Durante o julgamento em abril, o colombiano reconheceu apenas o homicídio culposo de Albert Alfonso, com quem mantinha relações sexuais, segundo a investigação. Na ocasião, Mosquera acusou Alfonso de causar a morte de Longworth.

Ambas as vítimas haviam viajado com o acusado para a Colômbia. Uma foto divulgada pela imprensa mostrava os três sorrindo em um barco no país sul-americano.

Durante o julgamento, a Promotoria, que descreveu o colombiano como um “ator pornô”, explicou que ele não podia negar os fatos, pois havia filmado seu ato.

Uma análise do computador de Mosquera revelou que, antes do assassinato, ele havia pesquisado o valor da residência do casal em Londres. Também teria tentado acessar as economias de Alfonso para fazer transferências para sua própria conta na Colômbia.

Algumas partes dos corpos das duas vítimas foram encontradas em um freezer no apartamento dos falecidos.

De acordo com a acusação, Mosquera teria matado os dois homens em 8 de julho de 2024 no apartamento das vítimas em Londres e depois “teria tentado roubá-los”.

Paul Longworth foi golpeado na cabeça com um martelo, e Albert Alfonso foi “esfaqueado várias vezes” no torso, rosto e pescoço.

