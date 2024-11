Com Trump, o negacionismo climático intensificará o aquecimento global

A vitória de Donald Trump devolve à Casa Branca um negacionista da mudança climática, disposto a desmantelar as políticas ambientalistas de seu antecessor e colocar em perigo os esforços mundiais para frear o aquecimento global.

O republicano reforçou, durante a campanha, seu slogan “drill, baby, drill”, em português, “perfure, baby, perfure”, fazendo alusão à extração de petróleo que não deve parar. Além disso, ele ainda nega a existência da mudança climática causada pela humanidade. “Faz muito frio aqui fora hoje”, provoca.

Os especialistas advertem que a segunda presidência de Trump freará bruscamente a transição para uma energia verde e, portanto, acabará com as esperanças de alcançar os objetivos climáticos de longo prazo acordados pela comunidade internacional.

No entanto, os efeitos de sua eleição serão imediatos. O poder de negociação dos enviados dos EUA na COP29, que começa em 11 de novembro, será reduzido.

O medo é que Washington abandone a diplomacia climática, o que pode abalar os esforços mundiais para reduzir o consumo de combustíveis fósseis.

Se Trump ignorar os objetivos climáticos dos Estados Unidos, o segundo maior emissor de gases de efeito estufa, isso pode influenciar outros grandes poluentes, como China e Índia, a abandonarem seus planos ecológicos.

O histórico do republicano neste campo é alarmante. Durante seu primeiro mandato, retirou os EUA do Acordo de Paris. Trump já prometeu retirar novamente, depois que Joe Biden reintegrou o país aos objetivos da comunidade internacional.

O procedimento formal de saída leva um ano, portanto, formalmente, os EUA permanecerão no acordo até 2026 (Trump assume o cargo em janeiro de 2025). No entanto, isso é apenas no papel; na prática, o governo republicano poderá tomar medidas que se afastem das metas estabelecidas.

Washington se comprometeu a reduzir pela metade suas emissões de gases de efeito estufa até 2030, em comparação com os níveis de 2005. Até 2023, as emissões haviam caído em 18%, de acordo com o Rhodium Group.

No entanto, uma análise do Carbon Brief adverte que, com Trump, o país emitirá mais 4 bilhões de toneladas métricas de CO2 até 2030. Isso é tanto quanto a União Europeia e o Japão poluem juntos em um ano.

“O resultado das eleições nos EUA terá ramificações em todo o mundo”, disse à AFP a especialista em clima Leah Stokes, cientista política da Universidade da Califórnia, em Santa Bárbara.

Também está na mira do presidente eleito a Lei de Redução da Inflação, promovida por Biden para fornecer centenas de bilhões de dólares em créditos fiscais e investimentos para a implantação de energia limpa.

Trump prometeu reter todos os fundos não gastos da lei. Mas obter apoio para revogar a lei não será fácil, pois alguns legisladores republicanos veem esses incentivos econômicos com bons olhos.

O presidente eleito prometeu acabar com a moratória de Biden sobre as licenças de exportação de gás natural liquefeito (GNL) e acabar com o que ele chama de “mandato de veículo elétrico”, que na verdade é um conjunto de padrões de emissões para veículos de combustão para impulsionar os carros elétricos, mas de forma alguma trata-se de uma imposição de carros elétricos.

Novas regras da EPA destinadas a reduzir as emissões de carbono das usinas de energia de combustíveis fósseis também estão na mira dos republicanos.

“Espero que haja muitos litígios sobre qualquer tentativa de anular essas regras”, disse à AFP Fatima Ahmad, da consultoria climática Boundary Stone Partners.

Ele também acredita que os governos estaduais e municipais, juntamente com os atores do setor privado, seguirão caminhos ambientais opostos aos da Casa Branca. Mas, apesar desses esforços, o possível impacto do novo governo a nível nacional e internacional é alarmante.

