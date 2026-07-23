Comic-Con começa nos EUA em meio a expectativa por retorno da Marvel

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Heróis, vilões, princesas e amantes dos quadrinhos se reúnem na cidade americana de San Diego para a nova edição da Comic-Con, que começou nesta quinta-feira (23) e será marcada neste ano pelo retorno da Marvel.

Uma das maiores celebrações da cultura pop do mundo, a Comic-Con foi criada em 1970, como uma pequena reunião para apreciadores do gênero, e se tornou um evento que atrai cerca de 130 mil pessoas à cidade californiana, onde estrelas e diretores de Hollywood se reúnem para promover seus projetos.

Neste ano, os fãs aguardam o retorno da Marvel ao Hall H, sala mais importante da Comic-Con. Em 2024, quando participou pela última vez nesse espaço, o estúdio surpreendeu a plateia de mais de 6 mil pessoas ao anunciar que Robert Downey Jr. retornaria ao seu universo não como o “Homem de Ferro”, mas como o vilão “Doutor Destino”.

A Marvel chegará à sua aguardada apresentação, no sábado, após revelar o primeiro trailer de “Vingadores: Doutor Destino”, que estreia em dezembro, sob a direção dos irmãos Russo. O filme dá continuidade aos eventos de “Vingadores: Ultimato”, lançado em 2019, e reúne os X-Men, os Vingadores, os guerreiros de Wakanda e o Quarteto Fantástico para uma última batalha.

O Hall H também vai receber o DC Studios, que apresentará amanhã uma prévia da sua série “Lanternas”, com estreia marcada na HBO para 16 de agosto.

Protagonizada por Kyle Chandler e Aaron Pierre, a produção criada por Chris Mundy, Damon Lindelof e Tom King oferece uma nova visão sobre o super-herói Lanterna Verde. Ambientada em uma cidade de Nebraska, a série acompanha dois detetives de carne e osso, distanciando-se de produções como o filme de 2011, em que Ryan Reynolds deu vida ao mascarado.

– Chamando todos os vampiros –

Os fãs da convenção mais famosa do gênero formaram fila desde ontem no Centro de Convenções de San Diego para garantir um lugar no Hall H. Adelaide Hall, 21, moradora da cidade, contava as horas para assistir ao painel sobre a série “Percy Jackson e os Olimpianos”, cuja terceira temporada estreia em 20 de novembro.

Outro destaque da manhã de hoje foi o painel “Morda-me: Chamando todos os vampiros”, que reuniu o fenômeno do k-pop Enhypen e parte do elenco do sucesso adolescente “Crepúsculo” (2008). O encontro arrancou gritos dos fãs e discutiu os desafios e atrativos das criaturas da noite.

Mais tarde, Hollywood marcará presença com “Protocolo de Extermínio”, próximo filme de ação estrelado por Adria Arjona, e o Lucas Museum, que, no ano passado, levou pela primeira vez George Lucas ao templo da cultura pop.

Para o fim de semana é esperado o painel da Apple TV, que vai destacar alguns de seus sucessos e oferecer uma prévia de seus próximos filmes.

O evento também vai celebrar obras que marcaram gerações, como “O Labirinto do Fauno”, do diretor mexicano Guillermo del Toro, que comemora seu 20º aniversário. Tripulantes de “Star Trek” vão aterrissar na convenção, que acontece até domingo, para relembrar suas seis décadas explorando os confins do Universo.

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