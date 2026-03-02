Comissão do Congresso publica depoimentos dos Clinton sobre caso Epstein

afp_tickers

2 minutos

A comissão do Congresso americano que investiga o caso do financista Jeffrey Epstein publicou nesta segunda-feira (2) os vídeos dos depoimentos de Bill e Hillary Clinton.

O ex-presidente dos Estados Unidos e a ex-secretária de Estado apresentaram-se na semana passada à Comissão de Supervisão da Câmara dos Representantes para depor sobre suas relações com Epstein.

Os depoimentos ocorreram a portas fechadas, em Chappaqua, Nova York, onde o casal reside. Hillary disse que não conhecia Epstein, e Bill afirmou que rompeu relações como ele antes da revelação dos crimes sexuais do financista, em 2008.

Bill afirmou à comissão que não fez nada de errado, e Hillary pediu que o painel colhesse o depoimento do presidente Donald Trump, que foi amigo de Epstein.

Ser mencionado nos arquivos sobre o caso publicados pelo Departamento de Justiça não implica ter cometido um crime. Assim como Donald Trump, Bill Clinton não foi acusado formalmente de nenhum crime.

O ex-presidente explicou que voou no avião de Epstein diversas vezes no começo dos anos 2000, para trabalhos humanitários relacionados à Fundação Clinton, mas afirmou que nunca visitou a ilha particular do financista no Caribe, onde ele supostamente traficava mulheres e meninas para colocá-las à disposição de empresários poderosos e figuras políticas.

Epstein era um financista de Nova York que se relacionava com ricos, famosos e poderosos do mundo. Em 2008, foi condenado por solicitar sexo a menores de 14 anos. Em 2019, morreu na cela de uma prisão de Nova York, antes de ser julgado por tráfico sexual. Sua morte foi considerada suicídio, mas é alvo de teorias da conspiração.

Inicialmente, os Clinton se recusaram a depor, mas acabaram cedendo depois que deputados republicanos ameaçaram declará-los em desacato ao Congresso.

Os democratas argumentam que a investigação é usada como arma para atacar os adversários políticos de Trump, em vez de fazer uma verificação legítima.

cl/sla/mvl/dga/lb/am