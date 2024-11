Como os animais se adaptam ao plástico

5 minutos

Um caranguejo-ermitão caminha lentamente por uma praia na ilha japonesa de Okinawa, com sua casa nas costas. Não se trata de uma concha, mas de uma velha colher de medida amarela.

Este caranguejo é um exemplo de como os resíduos plásticos se tornaram tão onipresentes na natureza que estão mudando radicalmente a forma como os animais vivem e se movimentam, de acordo com estudos científicos.

Alguns exemplos disso são:

– Refúgios de plástico –

Todos os anos, cerca de 435 milhões de toneladas de resíduos plásticos são produzidos em todo o mundo. Cerca de 22 milhões de toneladas são descartadas no ambiente natural, de acordo com a Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OECD).

Pássaros, abelhas, caranguejos e outras espécies marinhas incorporaram estes resíduos em seus habitats.

Um estudo deste ano analisou imagens publicadas em sites de naturalistas amadores e descobriu que caranguejos-ermitões de todo o mundo usam objetos artificiais como conchas.

O plástico é o recurso mais habitual, embora o fotógrafo Shawn Miller tenha capturado animais que se instalaram em gargalos de garrafas de vidro ou soquetes de lâmpadas.

Ele ficou “absolutamente chocado” quando viu pela primeira vez um caranguejo em uma casa de plástico em uma praia no Japão em 2010. “Não conseguia parar de pensar nisso”, disse ele à AFP.

“Ficamos surpresos. É muito chocante – por que eles se adaptam assim?”, continua ele.

No entanto, há cada vez mais casos documentados de comportamentos semelhantes em outras espécies.

Pássaros foram vistos tecendo pedaços de sacolas plásticas em seus ninhos e usando pedaços coloridos de lixo como decoração para marcar pontos no processo de acasalamento.

Um estudo descobriu que as abelhas usam partes de sacolas plásticas para selar suas colmeias.

As teorias que explicam por que os animais incorporam plástico em seus habitats são diferentes, mas vários pesquisadores sugerem que a enorme abundância de plástico em seus ecossistemas desempenha um papel importante.

Os caranguejos-ermitões também lidam com a redução da disponibilidade de conchas devido ao declínio das populações de moluscos, portanto, “pode ser menos difícil encontrar uma concha artificial do que uma natural”, afirmam os autores do estudo sobre esta espécie.

– Migrar em plásticos –

Resíduos como a madeira há muito tempo permitem que as espécies migrem entre os oceanos, mas essas pranchas de surfe naturais são escassas e se degradam rapidamente.

O plástico, em comparação, é abundante e duradouro, proporcionando assim mais oportunidades para as espécies se movimentarem.

O fenômeno tornou-se evidente em uma escala incomum após o tsunami no Japão em 2011. As ondas arrastaram enormes quantidades de dejetos humanos da terra para o oceano e, por fim, levaram-nos para a costa noroeste dos Estados Unidos.

Um estudo encontrou quase 300 espécies marinhas na costa do Japão que foram encontradas com produtos plásticos ou outros objetos feitos pelo homem nas regiões costeiras dos EUA em todo o Pacífico.

O plástico está até mesmo permitindo que criaturas que normalmente vivem ao longo do litoral sobrevivam e se reproduzam no meio do oceano.

Um estudo de 2023 descobriu que espécies costeiras habitavam 70% das amostras coletadas no Giro do Pacífico Norte, uma corrente oceânica entre a Ásia e a América do Norte onde se concentra uma grande quantidade de detritos.

– Ferramentas de plástico –

A grande quantidade de plásticos disponíveis no oceano faz com que algumas espécies os utilizam como ferramentas.

Um estudo sobre ouriços-do-mar comumente encontrados no Atlântico ocidental, por exemplo, indicou que eles estavam escolhendo ativamente os detritos plásticos para se protegerem em vez de materiais naturais, como rochas.

Os cientistas acreditam que esses animais estão parcialmente buscando abrigo para ficar na sombra. No entanto, alertam que os detritos plásticos translúcidos que eles usam aumentam o risco de queimaduras solares.

Os polvos também usam esses objetos para esconder as entradas de suas tocas ou se refugiar dentro de resíduos plásticos.

Os cientistas acreditam ter descoberto apenas uma fração das muitas maneiras pelas quais os animais foram forçados a se adaptar ao plástico e os efeitos nocivos desse fenômeno.

No entanto, pesquisadores pediram uma “ação urgente para reduzir o impacto desse lixo não apenas nos cefalópodes, mas em todos os organismos e ecossistemas marinhos”.

