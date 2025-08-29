The Swiss voice in the world since 1935

Compositor Rodion Shchedrin, autor do balé ‘Anna Karenina’, morre aos 92 anos

afp_tickers
Este conteúdo foi publicado em
2 minutos

O compositor russo Rodion Shchedrin, autor de balés renomados como “Anna Karenina” e “Carmen Suite”, faleceu aos 92 anos, anunciou nesta sexta-feira (29) o Teatro Bolshoi de Moscou. 

Shchedrin, “um dos maiores gênios contemporâneos, cujas óperas, balés e sinfonias são apresentados há várias décadas nos palcos mais importantes do mundo”, faleceu durante a noite, informou o Bolshoi em um comunicado.

O compositor, viúvo da lendária bailarina Maya Plisetskaya, foi “um fenômeno único e todo um período na vida da cultura musical mundial”, afirma o texto, que lamenta uma “enorme tragédia” e uma “perda irreparável” para o mundo artístico.

Nascido em 16 de dezembro de 1932 em Moscou, o músico tornou-se conhecido nos países ocidentais com “Carmen Suite”, uma partitura escrita em 1967 para balé, que teve o brilho de sua esposa no palco do célebre Bolshoi.

Plisetskaya, coroada no Bolshoi como “prima ballerina assoluta”, faleceu em 2015.

Inspirado nos contos de fadas e na literatura clássica russa, Shchedrin também compôs os balés “O cavalinho corcunda”, “Anna Karenina” (baseado na obra de Leon Tolstói) e “A Gaivota” (de Anton Tchekhov).

Autor da ópera “Lolita”, composta com base no controverso romance de Vladimir Nabokov e que estreou em 1994 em Estocolmo, Shchedrin também se destacou por suas sinfonias e concertos para piano e orquestra, interpretados ao redor do mundo.

Com mais de 80 obras em seu legado, “o inestimável legado artístico de Shchedrin continua ressoando nos corações do público”, afirmou o Bolshoi.

bur/bfi/es/avl/fp

Mais lidos

Os mais discutidos

Mostrar mais

Debate
Moderador: Giannis Mavris

Como você vê o futuro do seu continente?

Alguns povos ao redor do mundo acreditam no progresso constante de seus países. Mas isso é verdade?

Participe da discussão
33 Curtidas
22 Comentários
Visualizar a discussão

Mostrar mais

Debate
Moderador: Céline Stegmüller

Você tem ancestrais suíços? Você gostaria de saber onde eles viveram na Suíça?

Gostaríamos muito de saber mais sobre sua pesquisa genealógica.

Participe da discussão
30 Curtidas
58 Comentários
Visualizar a discussão

Mostrar mais

Debate
Moderador: Giannis Mavris

Você vê alguma mudança em sua vida por causa do Tarifaço?

Como você acha que sua vida poderia ser afetada pelo tarifaço de Trump? Conte para a gente.

Participe da discussão
16 Curtidas
17 Comentários
Visualizar a discussão
Mais debates

SWI swissinfo.ch - sucursal da sociedade suíça de radiodifusão SRG SSR

SWI swissinfo.ch - sucursal da sociedade suíça de radiodifusão SRG SSR