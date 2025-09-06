Empresário suíço-colombiano une culturas com negócios entre países

Gerente de eventos, empresário e construtor de pontes entre a Suíça e a Colômbia: Lukas Hohl-Jaramillo. zVg

Lukas Hohl-Jaramillo, 33, comanda uma agência de eventos e uma operadora de turismo na Suíça, além de ser sócio de um hotel em Medellín. Com dupla cidadania, ele busca integrar culturas e superar os desafios de viver entre dois mundos. A rotina exige disciplina, adaptação às diferenças culturais e gestão em fusos opostos.

7 minutos

Quando o sol nasce em Medellín, metade do dia de trabalho já passou em Biel. Enquanto a maioria das pessoas na cidade colombiana está ocupada saboreando seu primeiro “café con leche”, Lukas Hohl-Jaramillo já terminou uma ligação e está lidando com os e-mails e mensagens de WhatsApp que lhe chegaram da Suíça nas últimas horas.

“De manhã, dedico-me à nossa agência de eventos na Suíça, à tarde aos negócios na Colômbia e à noite, passo tempo com a família e os amigos”, descreve o jovem de 33 anos sobre sua rotina diária quando está em Medellín.

“O suíço típico”

Hohl-Jaramillo se sente em casa em duas culturas. Ele cresceu em Orpund, no cantão de Berna, em uma família de língua espanhola, filho de um expatriado suíço que havia retornado à Suíça.

Suas raízes familiares estão na Colômbia: “Minha avó suíça emigrou da Suíça para a Colômbia com a família quando criança”, explica Hohl-Jaramillo. Lá, ela conheceu o avô dele, que emigrou para a Colômbia já adulto.

O pai de Hohl-Jaramillo nasceu em Medellín e viveu lá por 31 anos como expatriado suíço. Ele se casou com uma colombiana, mãe de Lukas Hohl-Jaramillo. Em busca de perspectivas que faltavam na Colômbia na época, seu pai e sua mãe vieram para a Suíça. “A primeira tentativa falhou devido à saudade da Colômbia”, Hohl-Jaramillo relembra as histórias de seus pais. Finalmente, na segunda tentativa, em 1982, eles se estabeleceram definitivamente na Suíça.

Suas raízes colombianas podem não ser óbvias à primeira vista, mas quando ele fala espanhol, os colombianos imediatamente percebem de onde ele vem. Florian Schneiter

Seus pais formaram uma família e encontraram seu novo lar aqui. Mas: “Mesmo hoje, nenhum dos dois fala alemão muito bem, e a cultura colombiana ainda desempenha um papel importante”, diz ele. Ele próprio parece um suíço típico, “mas sempre fui um pouco estrangeiro aqui”, diz Hohl-Jaramillo. No entanto, ele achou isso mais enriquecedor do que um problema.

Colômbia como uma segunda pátria

Desde cedo, o jovem de 33 anos se tornou membro do clube local de ginástica e futebol e organizou pequenos eventos. Após concluir a escolaridade obrigatória, concluiu uma formação comercial e adquiriu experiência inicial no setor de eventos.

Embora Hohl-Jaramillo tenha raízes colombianas, ele só visitou seu segundo lar duas ou três vezes durante a infância. Ele só percebeu que podia se sentir em casa lá aos 16 anos, quando viajou para a Colômbia sozinho pela primeira vez.

Desde então, ele viaja para a América do Sul pelo menos uma vez por ano e agora faz parte da família que vive na Colômbia. No ano passado, ele conseguiu convencer o pai a visitar sua cidade natal novamente, após mais de 38 anos. “Foi muito importante para mim viajar para a Colômbia com meu pai”, diz Hohl-Jaramillo.

Por um lado, ele queria mostrar a seu pai que o país mudou para melhor nas últimas décadas e, por outro, queria criar uma memória compartilhada de suas raízes. “Quando seus pais chegam a uma certa idade, você nunca sabe quanto tempo ainda resta para viverem juntos.”

Agência de eventos e viagens na Suíça

Antes de Lukas Hohl-Jaramillo iniciar sua carreira empreendedora na Colômbia, ele abriu seu próprio negócio na Suíça. Junto com seu sócio, Marcel Sallin, ele administra uma agência de eventosLink externo que organiza, entre outras coisas, um festival de músicaLink externo de vários dias no lago de Bienne.

Hohl-Jaramillo também fundou uma agência de viagensLink externo na Suíça que oferece passeios personalizados para a Colômbia. “Uma das minhas maiores visões é unir as culturas da Suíça e da Colômbia”, diz ele.

Com sua agência de viagens, ele também queria melhorar a imagem de seu segundo lar em colaboração com a Embaixada da Colômbia em Berna. Hohl-Jaramillo também trouxe repetidamente grandes artistas colombianos à Suíça para o Festival de Bienne.

Um sonho de infância se tornou realidade para Hohl-Jaramillo quando ele contratou o astro colombiano Carlos Vives para seu festival em Biel. zVg

Graças aos muitos contatos que fez, inclusive na comunidade de expatriados suíços na Colômbia, que suas atividades locais trouxeram consigo, ele finalmente ingressou no ramo hoteleiro na segunda maior cidade da Colômbia. Diversas “circunstâncias afortunadas” o levaram a ser convidado para se tornar sócio. O hotelLink externo também possui uma padaria suíça onde se pode saborear “o melhor brunch de Medellín” na melhor tradição suíça, como consta no siteLink externo. Hohl-Jaramillo e seus sócios empregam cerca de 40 pessoas na cidade colombiana.

Emigração em meio período exige disciplina

E assim acontece que Lukas Hohl-Jaramillo passa regularmente seu dia a dia em dois países diferentes. A emigração em meio período não é apenas “easy”, Hohl-Jaramillo enfatiza. O dia a dia é muito desafiador. “É preciso muita disciplina para administrar duas empresas simultaneamente em dois países e fusos horários diferentes, para que seja suportável para todos os envolvidos.” Para sua equipe na Suíça, ele foi claro: “Estou apenas mudando meu escritório para 10 mil quilômetros de distância; não vou tirar férias.”

Ele subestimou em parte a tensão que a diferença de fuso horário também traz. “Quando o dia de trabalho termina na Suíça, os negócios na Colômbia lentamente ganham ritmo.” Às vezes, ele está disponível quase 24 horas por dia.

Quando Hohl-Jaramillo está viajando em Medellín, ele está quase sempre disponível para seus funcionários na Suíça e na Colômbia. zVg

Ao mesmo tempo, porém, trabalhar em duas culturas é “extremamente enriquecedor”. As duas mentalidades de trabalho não devem ser comparadas muito de perto, pois isso cria divergências. “Tento identificar os pontos positivos de ambos os países”, diz Hohl-Jaramillo. Ao mesmo tempo, ele tenta transmitir seus valores. “Mas eu tive que aprender isso primeiro; no início, fiquei quase frustrado com a diferente maneira colombiana de trabalhar.”

Para Hohl-Jaramillo, que possui cidadania colombiana e suíça, os aspectos administrativos da emigração em meio período não representaram um grande obstáculo. Ele está registrado nos dois países: na Colômbia, por conta de sua empresa, e na Suíça, por motivos comerciais e pessoais. “Minha residência principal, no entanto, atualmente é na Suíça.”

Desafio do ambiente social

Se isso mudará, não está claro para Hohl-Jaramillo. Como solteiro, esse estilo de vida entre a Suíça e a Colômbia é muito fácil de administrar. “É um malabarismo conciliar tudo: família, amigos, Colômbia, Suíça.”

Seu ambiente social já está acostumado, pois durante os festivais no verão ele está em sua bolha de eventos e não costuma estar com amigos. Esse estilo de vida está funcionando muito bem no momento. “É bem possível que ajustes sejam necessários em algum momento”, diz Hohl-Jaramillo.

Edição: Marc Leutenegger

Adaptação: DvSperling

