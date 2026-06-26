Suíça envia equipe de resgate à Venezuela após terremoto

Berna apela à Cadeia de Resgate Suíça para ajudar a Venezuela. Keystone-SDA

A Suíça prepara o envio de sua Cadeia de Resgate à Venezuela para ajudar na busca por sobreviventes após o terremoto que atingiu o país. A operação depende da organização de um voo fretado, já que o espaço aéreo venezuelano segue fechado para a maioria das companhias aéreas europeias.

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A missão da Cadeia Suíça de Resgate é localizar, retirar e salvar vítimas soterradas pelos escombros deixados pelo terremoto. Segundo o Ministério das Relações Exteriores suíço (DFAE), equipes trabalham para viabilizar um voo fretado o mais rapidamente possível.

O Conselho Federal manifestou solidariedade às vítimas, aos familiares e à população afetada. Até o momento, não há registro de cidadãos suíços entre as vítimas, embora as verificações continuem. Atualmente, cinco viajantes suíços estão cadastrados no aplicativo Travel Admin e cerca de mil pessoas constam no Registro dos Suíços no Exterior.

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A Embaixada da Suíça em Caracas informou que seus funcionários estão em segurança. A representação permanece operacional e o governo recomenda que cidadãos suíços na região sigam rigorosamente as orientações das autoridades locais.

Além da missão de resgate, a organização humanitária Caritas Suíça anunciou a liberação de CHF 100 mil (cerca de R$ 675 mil) em ajuda emergencial para atender as necessidades mais urgentes da população afetada.

Adaptação: Fernando Hirschy

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