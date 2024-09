Conab corta estimativa de safra de café do Brasil e vê queda ante 2023

SÃO PAULO (Reuters) – A safra de café do Brasil de 2024, já colhida, foi estimada nesta quinta-feira em 54,79 milhões de sacas de 60 kg, com um corte de 6,8% na comparação com a previsão anterior, por conta de condições climáticas adversas, informou a Companhia Nacional de Abastecimento (Conab).

Com a revisão, agora a Conab passa a ver uma redução de 0,5% na safra do maior produtor e exportador global de café em relação a 2023. A estatal apontou produtividade média de 28,8 sacas/hectare, 1,9% abaixo do ano passado.

“O início da atual safra indicava um novo crescimento na colheita, considerando a situação das lavouras na época e o ciclo de alta bienalidade”, disse a Conab.

“No entanto, as condições climáticas adversas, como: estiagens, chuvas esparsas e mal distribuídas, juntamente com altas temperaturas durante as fases de desenvolvimento dos frutos, reduziram as produtividades previstas inicialmente”, afirmou o relatório.