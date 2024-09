Concessões de empréstimo e estoque de crédito no Brasil sobem em agosto, diz BC

SÃO PAULO (Reuters) – As concessões de empréstimos no Brasil aumentaram 1,0% em agosto na comparação com o mês anterior, informou o Banco Central nesta sexta-feira, com o estoque total de crédito subindo 0,9% no período, a 6,117 trilhões de reais.

No mês, as concessões de financiamentos com recursos livres, nos quais as condições dos empréstimos são livremente negociadas entre bancos e tomadores, recuaram 1,7% em relação a julho. Para as operações com recursos direcionados, que atendem a parâmetros estabelecidos pelo governo, houve alta de 23,8% no período.

A inadimplência no segmento de recursos livres, ficou em 4,4% em agosto, repetindo o mesmo valor do mês anterior.

Os dados do BC mostram ainda que tanto os juros cobrados pelas instituições financeiras no crédito livre quanto os juros nos recursos direcionados ficaram estáveis em agosto em relação ao mês anterior.

O spread bancário, diferença entre o custo de captação dos bancos e a taxa final cobrada do cliente, avançou para 28,6 pontos percentuais nos recursos livres, contra 28,5 pontos no mês anterior.