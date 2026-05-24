Concurso na Bélgica elege o melhor penteado mullet da Europa

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Centenas de participantes com penteados se reuniram neste fim de semana, no sul da Bélgica, por ocasião do Campeonato Europeu de Mullet, um evento anual destino a prestar homenagem a este corte de cabelo antes tão desacreditado.

Como bem resume o slogan “sério na frente, festivo atrás”, o mullet costuma combinar uma franja, laterais bem curtas e um longo cabelo que cai pela nuca.

Este penteado, tão característico dos anos 1980, caiu drasticamente em desuso, mas nos últimos anos voltou a se popularizar e chegou até a ser tema de concursos como este na Bélgica.

Esta é a quarta edição do campeonato europeu, organizado por um grupo de belgas entusiastas do mullet que pegaram a ideia emprestada de alguns australianos que faziam um concurso do estilo.

O concurso atrai participantes de lugares como França, Espanha e Inglaterra, para quem o “mullet”, mais do que um penteado, é um estilo de vida.

“O mullet é aberto: aos outros, à diferença, à aventura. Tem um lado selvagem”, afirmou o porta-voz do evento, David Hubert, conhecido pelo pseudônimo de Edgar Funkel.

Em sua tentativa de conquistar o título de melhor mullet da Europa, os candidatos devem preencher um questionário no qual fornecem detalhes sobre si mesmos.

“Claro que escolhemos um penteado incrível, mas o que realmente queremos é escolher uma pessoa maravilhosa”, afirmou a jurada Lolita Demoustiez, de 39 anos, conhecida como Dalita.

“O que importa é que a pessoa que usa o corte mullet realmente incorpore valores como tolerância, gentileza e a liberdade de ser ela mesma”, explicou.

A participante belga Christine, de 60 anos, afirmou que seu novo corte de cabelo a ajudou a superar um período recente difícil em sua vida.

“Me sinto ótima e ainda não tomei nenhum antidepressivo”, disse, mostrando sua cabeleira grisalho-prateada. “Vida longa ao mullet!”, exclamou.

Cerca de 50 finalistas foram selecionados para mostrar seus penteados diante de uma multidão empolgada que não parava de ovacioná-los.

Foram escolhidos vencedores em várias categorias, como “mullet júnior”, “mullet tradicional”, “mullet incomum” e “mullet veterano”.

E, finalmente, foram anunciados os vencedores absolutos de 2026: a dupla formada por Berenice, de 44 anos, e Samuel, de 46, conhecidos entre seus fãs como BesaMulet.

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