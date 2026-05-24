Concurso na Bélgica elege o melhor penteado mullet da Europa
Centenas de participantes com penteados se reuniram neste fim de semana, no sul da Bélgica, por ocasião do Campeonato Europeu de Mullet, um evento anual destino a prestar homenagem a este corte de cabelo antes tão desacreditado.
Como bem resume o slogan “sério na frente, festivo atrás”, o mullet costuma combinar uma franja, laterais bem curtas e um longo cabelo que cai pela nuca.
Este penteado, tão característico dos anos 1980, caiu drasticamente em desuso, mas nos últimos anos voltou a se popularizar e chegou até a ser tema de concursos como este na Bélgica.
Esta é a quarta edição do campeonato europeu, organizado por um grupo de belgas entusiastas do mullet que pegaram a ideia emprestada de alguns australianos que faziam um concurso do estilo.
O concurso atrai participantes de lugares como França, Espanha e Inglaterra, para quem o “mullet”, mais do que um penteado, é um estilo de vida.
“O mullet é aberto: aos outros, à diferença, à aventura. Tem um lado selvagem”, afirmou o porta-voz do evento, David Hubert, conhecido pelo pseudônimo de Edgar Funkel.
Em sua tentativa de conquistar o título de melhor mullet da Europa, os candidatos devem preencher um questionário no qual fornecem detalhes sobre si mesmos.
“Claro que escolhemos um penteado incrível, mas o que realmente queremos é escolher uma pessoa maravilhosa”, afirmou a jurada Lolita Demoustiez, de 39 anos, conhecida como Dalita.
“O que importa é que a pessoa que usa o corte mullet realmente incorpore valores como tolerância, gentileza e a liberdade de ser ela mesma”, explicou.
A participante belga Christine, de 60 anos, afirmou que seu novo corte de cabelo a ajudou a superar um período recente difícil em sua vida.
“Me sinto ótima e ainda não tomei nenhum antidepressivo”, disse, mostrando sua cabeleira grisalho-prateada. “Vida longa ao mullet!”, exclamou.
Cerca de 50 finalistas foram selecionados para mostrar seus penteados diante de uma multidão empolgada que não parava de ovacioná-los.
Foram escolhidos vencedores em várias categorias, como “mullet júnior”, “mullet tradicional”, “mullet incomum” e “mullet veterano”.
E, finalmente, foram anunciados os vencedores absolutos de 2026: a dupla formada por Berenice, de 44 anos, e Samuel, de 46, conhecidos entre seus fãs como BesaMulet.
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