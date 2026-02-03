Congresso dos EUA põe fim ao fechamento do governo

A Câmara dos Representantes dos Estados Unidos aprovou nesta terça-feira (3) um projeto de lei orçamentária que põe fim à quase quatro dias de fechamento parcial do governo, provocado por desacordos entre democratas e republicanos sobre uma reforma da polícia de imigração.

A decisão deixou de lado, para negociações futuras, a exigência dos democratas de reformar o ICE, o Serviço de Imigração e Controle de Alfândega que realiza a campanha de expulsões ordenada pelo presidente Donald Trump.

Espera-se que Trump sancione rapidamente a legislação, que foi aprovada por 217 votos contra 214 na Câmara, que é controlada pelos republicanos.

Vinte e um democratas se juntaram aos republicanos para votar a favor do pacote de financiamento, o mesmo número de legisladores republicanos que se opuseram a um projeto da oposição para reformar o ICE, vinculado ao Departamento de Segurança Interna (DHS).

Os democratas se negaram a aprovar o financiamento do DHS, depois que dois manifestantes morreram pelas mãos de agentes de imigração em Minneapolis, causando protestos maciços.

O Senado aprovou na sexta-feira um pacote de financiamento para a maioria das agências federais até setembro, e acordaram negociar o orçamento do ICE e de seu departamento nas próximas duas semanas.

Diante da recusa dos democratas em agir, vários legisladores republicanos ameaçaram votar contra o projeto de lei, pois se negavam categoricamente a renegociar o orçamento do DHS.

– Câmeras corporais –

O presidente da Câmara dos Representantes, o republicano Mike Johnson, passou grande parte da segunda-feira negociando com os legisladores de seu partido para evitar que isso acontecesse.

Trump interveio na segunda-feira para convencer seus partidários: “Devemos reabrir o Governo e espero que todos os republicanos e democratas se unam a mim para apoiar esta lei.”

“Trabalharemos juntos de boa-fé para abordar as questões que foram apresentadas, mas não podemos permitir outro fechamento prolongado, inútil e destrutivo que prejudique tanto o nosso país”, afirmou Trump em uma publicação na rede Truth Social, em referência aos 43 dias do “shutdown” anterior, entre outubro e novembro do ano passado.

Os democratas tinham expressado sua negativa a votar qualquer orçamento para o DHS sem que houvesse reformas nos protocolos do ICE, como o uso de câmeras corporais para os agentes, a proibição do uso de balaclavas e que toda detenção seja precedida de uma ordem judicial.

A secretária do Departamento de Segurança Interna, Kristi Noem, disse na segunda-feira que os agentes federais em Minneapolis vão portar câmeras corporais “com efeito imediato”, uma medida que se “ampliaria a todo o país”.

“Ninguém está acima da lei. Os agentes do ICE deveriam estar sujeitos às mesmas normas que qualquer outro membro das forças da ordem deste país”, declarou Hakeem Jeffries, líder dos democratas na Câmara de Representantes.

