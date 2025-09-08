The Swiss voice in the world since 1935

Conquista da Ucrânia é ‘apenas o começo’ para Putin, afirma chanceler alemão

A conquista da Ucrânia seria “apenas o começo” para a Rússia de Vladimir Putin, cujos ataques híbridos contra a Alemanha são “cada vez mais intensos e agressivos”, afirmou nesta segunda-feira (8) o chanceler alemão, Friedrich Merz.

Este alerta ocorre em um momento em que Merz faz do rearmamento da Europa uma prioridade absoluta, para que o continente possa enfrentar a ameaça russa, mas também se adaptar à retirada americana desde a eleição de Donald Trump.

“Tudo indica que o plano imperialista [do presidente russo Vladimir] Putin não terminaria com a conquista da Ucrânia, mas seria apenas o começo”, declarou durante a conferência anual que reúne os embaixadores alemães.

A Alemanha testemunha “diariamente ataques híbridos da Rússia cada vez mais intensos e agressivos”, dirigidos especialmente contra suas “infraestruturas”, acusou Merz.

O país também observa “as provocações” de Moscou “no Mar do Norte e no Mar Báltico”, acrescentou o dirigente, para quem “Rússia e China tentam assegurar esferas de influência no sudeste da Europa”.

Para Merz, “um novo conflito sistêmico eclodiu entre as democracias liberais e um eixo de autocracias”, e “o que chamávamos de ordem mundial liberal agora está sob pressão em múltiplas frentes”.

