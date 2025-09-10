The Swiss voice in the world since 1935

Conselheiro de Trump, mais perto de se tornar governador do Fed

Um assessor econômico do presidente americano, Donald Trump, superou uma etapa importante para se tornar um dos governadores do Federal Reserve (Fed, banco central americano), ao vencer uma votação em uma comissão do Senado.

Spethen Miran poderia votar sobre as taxas de juros já na próxima semana se o plenário do Senado confirmar sua designação.

A comissão do Senado aprovou sua nomeação por 13 votos a 11, com a oposição declarada dos democratas.

Há meses, Trump insta o Federal Reserve a baixar suas taxas de juros.

Miran está à frente do Conselho de Assessores Econômicos (CEA) da Casa Branca.

Trump o designou para ocupar um assento vago no Federal Reserve (Fed) até 31 de janeiro de 2026.

Na semana passada, durante audiência perante os senadores, Miran explicou que não tinha previsto deixar a presidência do CEA, mas sim tirar uma licença sem vencimentos, visto que o mandato do Fed é de curta duração.

Ele assegurou que isto não o impediria de se manter impermeável às pressões políticas, o que foi qualificado de “piada ruim” pela senadora democrata Elizabeth Warren.

A próxima reunião do Fed, na qual é esperado o anúncio de um corte das taxas de juros, está prevista para 16 e 17 de setembro.

Também é aguardada a participação nesta reunião da governadora Lisa Cook, acusada de ter cometido fraude ao pedir um empréstimo imobiliário com dois endereços diferentes.

Trump a demitiu, mas uma juíza de Washington emitiu, na noite de terça-feira, uma decisão que bloqueia a medida temporariamente. Trump apelou a decisão nesta quarta-feira.

O conselho de governadores do Fed é composto por sete pessoas: seis governadores e um presidente, atualmente Jerome Powell.

Todos eles integram o grupo de 12 membros do Comitê Federal de Mercado Aberto (FOMC), que define a política monetária dos Estados Unidos.

