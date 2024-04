Conselho aprova redução do teto de juros de consignado do INSS para 1,68% ao mês

SÃO PAULO (Reuters) – O Conselho Nacional de Previdência Social (CNPS) aprovou nesta quarta-feira redução do teto dos juros do empréstimo consignado com desconto em folha do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) de 1,72% para 1,68% ao mês, informou o Ministério da Previdência Social.

Para operações na modalidade de cartão de crédito e cartão consignado de benefício, o valor máximo da taxa de juros caiu para 2,49% ao mês, de 2,55%. Segundo o ministério, há atualmente cerca de 63,7 milhões de contratos de consignado ativos, considerando todas as modalidades.

As reduções foram aprovadas por ampla maioria em reunião ordinária do conselho nesta quarta-feira e entram em vigor cinco dias úteis após a publicação da resolução pelo ministério.

Esta é sétima queda das taxas pelo CNPS — que tem adotado como parâmetro a redução da taxa básica Selic — desde o início do governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva.